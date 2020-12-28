空軍驅離共軍音檔曝　天外飛來不明訊號喊：國軍辛苦了！

▲「台灣西南空域」臉書粉絲專頁記錄到不明訊號，呼喊「國軍辛苦了」。（影／台灣西南空域）

記者陶本和／台北報導

共軍持續侵擾我國鄰近空域，28日上午粉絲專頁「台灣西南空域」再次揭露廣播紀錄，我空軍本月已61次以廣播驅離共軍，而有趣的是，還記錄到不明的來源訊號，在廣播中冒出一句「國軍辛苦了」，讓不少軍事迷感到既意外也驚喜。

根據「台灣西南空域」揭露的資訊顯示，共軍在27日上午11時45分進入我西南空域的防空識別區（ADIZ），高度3000公尺，而我空軍依慣例升空警戒，並以廣播實施驅離動作。

接著，「台灣西南空域」粉專在28日上午9時55分許，再次記錄到一架共軍侵擾我防空識別區西南角，而我空軍再次升空警戒，並以廣播驅離，要求共軍迴轉脫離。

有趣的是，在廣播中出現一段不明的訊號，直呼「國軍辛苦了」，這讓許多軍事迷感到意外跟驚喜。「台灣西南空域」粉專指出，這已是共軍本月第25天侵擾我空域，而空軍也已實施61次的驅離動作。

此外，根據「台灣西南空域」粉專紀錄，上午在空軍完成對共軍的驅離動作之後，美軍一架海軍P-8A反潛巡邏機，也出現在西南空域周邊，同時也向共軍以廣播方式，進行國際空域航行權宣告。

▼共機持續擾台行動。（資料照／國防部提供）

