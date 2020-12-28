賽車選手終點線前「放手慶祝」　下秒反被追上變第三名還淪笑柄

▲Andre Verissimo在準備衝過終點線時突然放手慶祝。（圖／翻攝自YouTube／Paulinho Superbikes）



實習記者周依儒／綜合報導

超糗！巴西戈亞尼亞（Goiana）日前舉行巴西超級摩托車錦標賽（SBK Evolution）的最終場賽事，當地車手安德烈（Andre Verissimo）從出發就一路領先到最後一刻，不過正當他要衝向終點現時卻突然放手慶祝，因此馬上就立刻被後方對手迎頭趕上，最後拿下該局第三名，也被許多網友譏為「年度白癡」。

根據《每日郵報》報導，安德烈從賽局開始就一路領先，甩開後面的其餘對手，不過正當通過最後一個通道、距離終點線僅僅數十公尺時，他便從摩托車上站起來、張開自己的雙手，同時也放慢車速，準備迎接冠軍。

▲結果馬上被反超。（圖／翻攝自YouTube／Paulinho Superbikes）



但沒想到就在安德烈鬆懈的這剎那，後面的奧斯瓦多（Osvaldo Filho）和馬塞洛（Marcelo Skaf）竟然立刻加速趕上，而安德烈也錯愕的回頭看了一下後立刻加速，不過卻只見到另外兩名對手從他旁邊呼嘯而過。

安德烈的大意，讓他在這場賽局中僅拿下第三名，由於這場賽事是冠軍賽中的最後一場，因此安德烈仍然拿下了整個賽季的冠軍。不過安德烈在這場賽事後並沒有對外發言，但他錯失冠軍的影片也早已在賽車界傳開，更有不少車迷和記者譏諷他「超愚蠢」、「年度白癡」。