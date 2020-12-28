　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球9大城市跨年煙火懶人包　只剩3國能現場看

▲▼雪梨2018年的跨年煙火。（圖／路透）

▲雪梨2018-2019年的跨年煙火。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

今年全球大受疫情影響，各國正面臨是否應取消跨年煙火晚會的問題，包括倫敦、香港、拉斯維加斯、里約熱內盧等城市都已取消，但仍有許多地方仍維持每年的傳統。根據《天空新聞》報導，傳染病學專家擔心，跨年夜將會成為今年最大的「超級傳播事件」。

澳洲雪梨

雪梨每年盛大的跨年煙火通常長達12分鐘，共計約有100萬人會在全球各地觀看，但今年因經濟大受疫情影響，將縮減到7分鐘。州長已經下令，「無論如何都應繼續進行」，但禁止民眾在雪梨港附近露營，原計要邀請5000多名醫療前線人員到場觀賞，也一併取消計畫。

英國倫敦

▲▼2018-2019年倫敦眼的煙火。（圖／達志影像／美聯社）

▲2018-2019年倫敦眼的跨年煙火。（圖／達志影像／美聯社）

英國政府早在9月便取消跨年晚會，民眾今年將無法看到泰晤士河上煙火滿天的壯觀畫面，最近因應變種新冠的威脅，所有大型聚會也被禁止。倫敦市長可汗（Sadiq Khan）呼籲，民眾們在跨年夜最好待在家裡不要外出。

美國紐約

▲▼2017-2018年的紐約時代廣場跨年煙火。（圖／達志影像／美聯社）

▲2017-2018年的紐約時報廣場跨年煙火。（圖／達志影像／美聯社）

今年煙火晚會仍會如期舉行，但不允許一般民眾到場參與，只邀請一線醫護人員為嘉賓，迎接有史以來最小的人群。每年跨年夜的時報廣場（或譯時代廣場）的「水晶報時球」都會準時落下，伴隨著盛大的煙火，象徵一整年的結束，是紐約最具標誌性的跨年活動之一。

「報時球」覆蓋著2688個大小不一的水晶三角形，今年特別採用「幸福禮物」的設計，放出類似太陽的光芒。跨年活動的CEO斯特勞斯（Jeffrey Strauss）表示，期望用水晶球為每個人帶來溫暖與微笑，「每年我們都會有不同的主題，到了2021年，我們希望所有人都能獲得一點幸福。」

法國巴黎

▲▼2016-2017年法國巴黎凱旋門的煙火晚會。（圖／達志影像／美聯社）

▲2016-2017年法國巴黎凱旋門的煙火晚會。（圖／達志影像／美聯社）

法國預計將持續維持宵禁，從晚間8點至凌晨6點，往年煙火照亮艾菲爾鐵塔附近夜空的光景，今年將無法看到。但作曲家賈爾（Jean-Michel Jarre）的虛擬投影將會在聖母院大教堂內表演，讓民眾可以在家免費觀看。

總理卡斯泰（Jean Castex）表示，自10月30日巴黎第二次封城以來，確診數量有下降的趨勢，「我們正處於平穩的時期，但如果法國鬆懈下來，未來還會面臨第三次封城。」

阿拉伯聯合大公國 杜拜

幸運的是，今年杜拜的跨年煙火並照常舉辦。根據當局說法，與以往一樣圍繞著全球最高建築物－－哈里發塔來進行，林蔭大道被設為觀賞區域，但民眾必須保持社交距離和遵守防疫守則，且有人流限量管制。

對於那些無法到場的人而言，也能選擇在家透過ZOOM或mydubainewyear.com網站來觀看直播，預計於31日當地時間晚上8:30（台灣時間12:30）開始。

▲▼2016-2017年的杜拜哈里發塔煙火。（圖／達志影像／美聯社）

▲2016-2017年的杜拜哈里發塔煙火。（圖／達志影像／美聯社）

日本東京

日本已停開跨年夜當天所有夜班列車，東京市內大型的倒數派對、音樂會等也一併被取消。根據《日本時報》報導，這是東日本鐵路公司（JR East）自1987私有化以來，首度取消營運夜班列車。

此外，以往日本民眾在新年參拜神社的傳統也將受影響。東京明治神宮每年新年期間會有300萬人到訪，今年決定在此期間關閉，直到元旦凌晨6點才會開放，「我們要求人們簡短地拜年就好，希望民眾們能推遲新年參拜。」

馬來西亞 吉隆坡

由於受到《有條件行動控制令》的約束，吉隆坡將不會有煙火晚會、戶外音樂會，社交聚會也被禁止，包括多數電影院在內的娛樂場所都將關閉，購物中心也取消原定的跨年活動。

跨年活動主辦方之一The Curve的發言人表示，「對任何新年慶祝活動來說，重要的是要表達對來年的希望、感激和樂關。這次在疫情影響下，The Curve呼籲每位民眾都能將家人、朋友乃至整個社區的安全，擺在第一位。」

巴西 里約熱內盧

▲▼巴西2018-2019里約熱內盧的煙火。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西2018-2019里約熱內盧柯帕加巴納海灘（Copacabana Beach）的跨年煙火。（圖／達志影像／美聯社）

巴西作為這次疫情損失最慘重的國家之一，至今仍在掙扎著抗擊新冠疫情。市長克里維拉（Marcelo Crivella）已取消一年一度的海灘狂歡活動，不會施放任何煙火，其餘活動也改到線上進行。

台灣台北

台灣各縣市仍維持舉辦跨年活動，配合人流管制、全程戴口罩等防疫措施，但實際仍可能依情況，於活動前一天停辦。「台北最High新年城 2021跨年晚會」將要求檢測民眾體溫，並以實名制入場。

ET快訊
英返台旅客遭批自私！奧地利台人盼理解：碰到生死危機
台灣不禁英國航班！陳時中曝「自信原因」：不鎖國也能防疫
台北101首度取消跨年派對　新光三越跨年市集也不開了
李光洙《RM》吐10年真心話　認了對宋智孝感到傷心原因曝
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓又不安分！金日成廣場「千人綵排」震撼畫面曝...恐進行閱兵

全球9大城市跨年煙火懶人包　只剩3國能現場看

怪病男整臉肉球！腫瘤遮眼幾失明　險被當野獸槍殺…驚喊：我是人

辣妹入廟拜佛「蕾絲肚兜裝」露美背！旁邊一點紅露餡　全網罵翻

26歲毒媽「生下死胎」被捕引發爭議　最高法院同意謀殺罪起訴！

孕婦赴美產子　「差2天」慘收300萬帳單...求募資遭網批：活該！

砸大錢吃豪華壽司…低頭驚見「蟲蟲狂舞」！16秒片曝光嚇壞千人

3歲女童遭「最致命毒蛇」狠咬！阿嬤用「1神招」救命...醫生驚呆

快訊／南韓宣布「禁英倫敦航班入境」...斷航政策延長一周！

英警神技「人臉辨識」狂揪2000嫌↑　等紅燈也能抓到通緝犯！

少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍

台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

吳宗憲7PUPU「聖誕節全家排擠」　遇低潮：盡父親責任最後一天...

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

27日涼爽舒適北東有短暫降雨　寒流周三報到「跨年凍至10度↓」

台南機車騎士「一路左切」遭撞飛5米　送醫搶救不治

奴才狂盧店長柴喊「謝謝光臨」！ 牠敷衍汪4聲...親友仍嗨翻：厲害

北韓又不安分！金日成廣場「千人綵排」震撼畫面曝...恐進行閱兵

全球9大城市跨年煙火懶人包　只剩3國能現場看

怪病男整臉肉球！腫瘤遮眼幾失明　險被當野獸槍殺…驚喊：我是人

辣妹入廟拜佛「蕾絲肚兜裝」露美背！旁邊一點紅露餡　全網罵翻

26歲毒媽「生下死胎」被捕引發爭議　最高法院同意謀殺罪起訴！

孕婦赴美產子　「差2天」慘收300萬帳單...求募資遭網批：活該！

砸大錢吃豪華壽司…低頭驚見「蟲蟲狂舞」！16秒片曝光嚇壞千人

3歲女童遭「最致命毒蛇」狠咬！阿嬤用「1神招」救命...醫生驚呆

快訊／南韓宣布「禁英倫敦航班入境」...斷航政策延長一周！

英警神技「人臉辨識」狂揪2000嫌↑　等紅燈也能抓到通緝犯！

馬大偉運彩解盤／火箭@金塊　 拆莊買火箭受讓

KS運彩分析／活塞@老鷹 兩隊防守都不好推大分

萊豬進口在即！花蓮各界宣示反萊豬　捍衛食安守護鄉親健康

第1次吃高級芭樂！天竺鼠「小嘴開開」呆愣數秒：這什麼神仙味道

「日本完蛋了！」防疫鬆懈慘況曝光　旅日台人嘆：醫療早崩壞

愛滋瘦橘虛弱倒地滿身外傷　半年後「胖若兩貓」萌翻網：用愛發胖

萌兔親吻雪人「紅蘿蔔鼻」　下一秒美夢全醒了！

東森員工熱心捐血衝第一　王令麟盼救血荒幫助需要的人

吳宗憲登《爛番茄》！點開頁面⋯網笑爛：超會打，館長不是對手

民眾黨嘉義總服務處成立　柯文哲率祕書長及黨籍立委宣誓深耕在地

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

國際熱門新聞

莎賓娜宣布結婚　老公是電商巨頭

阿嬤求幫修GameBoy　任天堂神應對

鹿兒島外海火山噴發　氣象廳：2公里內有落石

新冠病毒「塞鼻孔」自願染疫

即／南韓出現變種病毒　3人中鏢

有片！「部長妳的奶好兇」　議員開會緊盯豪乳

日本鎖國首日！羽田超空蕩　航班資訊「一片慘綠」

川普簽署台灣保證法　促對台軍售常態化

賞鳥男田中挖出逾千枚古金幣...價值破3000萬

24歲女跳樓亡　隔日發文：不痛了

女遭5男性侵　報案又被惡警性侵

「聖誕老人」造訪養老院18人身亡！　157人慘中鏢

快訊／美聖誕節「露營車爆炸案」嫌犯找到了！

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

更多熱門

相關新聞

疫情升級　101首度取消跨年派對

疫情升級　101首度取消跨年派對

就在耶誕節與新曆年跨年前夕，台灣出現本土新冠肺炎確診案例，加上該案例台北趴趴走與接觸多人，引起社會緊張，中央流行疫情指揮中心也宣布防疫升級，祭出跨年新五大防疫措施，台北101宣佈取消震撼票跨年派對，創下舉辦以來的首例，新光三越也宣布今年跨年市集因防疫正式取消。共有50多攤美食品牌受到影響。

即／南韓禁英航班入境...斷航效期延長一周！

即／南韓禁英航班入境...斷航效期延長一周！

變種病毒攻南韓！英旅客「2篩陰性」確診前曾外出

變種病毒攻南韓！英旅客「2篩陰性」確診前曾外出

高雄跨年壓軸300秒！大港煙火口徑16吋全台最威

高雄跨年壓軸300秒！大港煙火口徑16吋全台最威

鋼琴家傅聰在英國確診新冠肺炎

鋼琴家傅聰在英國確診新冠肺炎

關鍵字：

全球煙火跨年晚會倫敦雪梨東京紐約巴黎台北里約熱內盧吉隆坡杜拜

讀者迴響

熱門新聞

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

學霸挖好股　50萬入市滾存2000萬

辛龍「已離開吳宗憲公司」　憲哥不再提他

莎賓娜宣布結婚　老公是電商巨頭

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

吳宗憲火大「看新聞才知Sandy辦耶誕趴」：不再當盡責父親

小嫻夜市擺攤「金剛也加入了」！民眾到恆春捧場

黑男東區配對　是百萬超兇女神！

陳建州深夜連續道歉4次！

鍾明軒點名「統領誠品店員不專業」！

快訊／華航返台　有症狀暴增至5人

國光客運副董王應傑39歲愛子猝逝

拾荒婦月收僅3K　火燒2車面臨百萬賠償

一家生8胎！10年後收「千萬罰單」工人爸崩潰

信用卡掉縫隙！店員冷回「只能掛失」總公司回應了

更多

最夯影音

更多
少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍

少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍
台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面