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台灣首件「潯寶衣」亮相！96%原料是海廢寶特瓶　專家曝再製難題

▲▼環保署發表海廢寶特瓶再製「潯寶衣」。（圖／環保署提供）

▲環保署表示，試驗過程蒐集到的8噸海洋廢棄物，最後只有3.8噸能做為原料。（圖／環保署提供）

記者許展溢／台北報導

海洋廢棄物議題近年受國際關注，環保署今（27日）發表原料含量達96%海廢寶特瓶製成的「潯寶衣」，作為國內資源回收產業與紡織業合組國家隊的初試啼聲，以展現產官合作與跨業結盟的軟硬實力，希望再次成為世界的領頭羊，展現宣示保護海洋的決心。

環保署回收基管會執行秘書顏旭明表示，「潯寶衣」命名除有循環利用含意，更強調材料來自海洋、海邊，潯寶衣除必要添加的彈性纖維外，96%的材料全來自海廢寶特瓶，已是目前國際間的最高技術。環保署發起這項試驗，一是帶領回收與紡織業者拿出實力挑戰更高技術，再者要以基管會的公信力，建立世界首創的海洋循環認證，讓世界紡織產業可以向台灣業者購買經認證的海洋循環材料，或是效法台灣標準，共同為守護海洋盡力。這是讓「世界看到台灣，台灣可以幫助世界。」顏旭明表示，潯寶衣認證機制已於11月進入審議，預計明年中能正式上路。

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▲▼環保署發表海廢寶特瓶再製「潯寶衣」。（圖／環保署提供）

▲顏旭明指出，「潯寶衣」命名除有循環利用含意，更強調材料來自海洋、海邊。（圖／環保署提供）

環保署提到，亞東綠材、祖揚公司、東和紡織、世堡公司等一起參與研發，也有國際級驗證業者德國萊因一起合作。潯寶衣研發團隊自淨灘現場開始，接續其後之貯存、分選破碎、紡紗及織布等各階段進出紀錄及標準作業流程，均合乎驗證要求，以確認來源確屬於海洋環境，成為世界第一個由國家出面帶領團隊，產製完全使用海洋廢寶特瓶循環利用之物品。

環保署表示，過去常見以海洋廢棄物製作之循環產品，多以混合陸源與海洋廢寶特瓶製作而成，還無法以全海洋廢棄物為原料，難題在於，海洋廢寶特瓶歷經海水浸泡及陽光照射，不但需要有更精細的清洗與選別以去除雜質，已劣化的塑膠要做成紡織纖維，更有褪色黃化、纖維較短的不利條件。試驗過程蒐集到的8噸海洋廢棄物，最後只有3.8噸能做為原料，可見困難。本次示範計畫「潯寶衣」，除添加必要之彈性紗以增加衣物使用次數以外，成分高達96%全來自海岸環境清理所得，能突破僵局的關鍵就在於資源回收產業與紡織業之合作與實力發揮。

▲▼環保署發表海廢寶特瓶再製「潯寶衣」。（圖／環保署提供）

▲▼環保署說明，「潯寶衣」成分高達96%全來自海岸環境清理所得。（圖／環保署提供）

▲▼環保署發表海廢寶特瓶再製「潯寶衣」。（圖／環保署提供）

環保署進一步說明，尤其受疫情影響，各縣市政府上半年少有辦理淨灘活動，致海洋廢寶特瓶收集困難，惟配合本次示範計畫之連江、金門等7個離島或臨海縣市環保局仍以雇工方式積極進行海岸清潔，且有各巡守隊、巡護隊等志義工傾力清理海洋廢棄物，再交由專業處理業接棒破碎處理。

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