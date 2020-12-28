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影／超敬業公雞！連續嘶吼15秒不換氣　叫到缺氧「倒頭栽慘摔」

▲▼土耳其公雞能連續啼叫15秒不換氣，但代價是因缺氧而慘摔，讓人直呼「超敬業」。（圖／翻攝自YouTube／Tamirci Çırağı）

▲土耳其一隻公雞能連續啼叫15秒不換氣，卻因缺氧而慘摔，讓人直呼「超敬業」。（圖／翻攝自YouTube／Tamirci Çırağı）

記者張寧倢／編譯

農村的清晨常能聽見公雞啼叫，但國外一隻公雞「超級敬業」，每天啼叫時都會「拉長音」，而且能連續15秒不換氣，只是叫到最後都會因為缺氧而倒地，如此認真敬業的態度也讓牠在網路上爆紅，身價飆漲。

根據土耳其媒體《BirGün》報導，一隻生活在土耳其代尼茲利省（Denizli）的公雞名叫巴第亞（Bahtiyar），意思是「快樂的人」。飼主歐肯（Okan Gökbudak）在當地紡織廠工作，平時就喜歡養雞，但巴第亞是他見過「最敬業」的公雞，天天都會放聲啼叫，且連續15秒不換氣，直到氧氣耗盡而不支倒地，頭還撞到牆。

巴第亞「認真工作」的影片在網路上曝光之後，身價水漲船高。有人向歐肯出價1250歐元（約新台幣4.4萬元）要買下巴第亞，也有人提出要用一輛價值2.5萬里拉（約新台幣9.2萬元）的汽車來交換。但歐肯說，他從巴第亞還很小的時候就開始飼養，「我非常愛牠，從沒想過要買掉牠。」

報導指出，隨著巴第亞爆紅，歐肯開始擔心有人會來偷雞，所以現在每天晚上會將巴第亞移至自己房間內的籠子，到白天再讓牠到母雞雞舍工作。據了解，一般的公雞頂多啼叫5秒，叫的時間越長，就越難控制呼吸，但代尼茲利公雞啼叫長達15到20秒以上，因此出現身體失去平衡而跌倒的狀況。

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