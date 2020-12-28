「越南歌曲」上台灣YT發燒！網揭新住民助台「2大好處」：請珍惜

▲越南勞動力。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友在PTT發文表示，看YouTube影片時意外發現，台灣地區的發燒影片竟然出現越南歌手的MV，該影片於26日發布，目前觀看人數已經1324萬次，「這些發燒影片應該都是以台灣的流量計算的吧，代表很多台灣人在聽越南歌？」對此，有網友分析指出，新住民來台不全都是壞處，他們解決了台灣2大社會問題。

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▲越南歌手MV登上台灣YouTube發燒榜。（圖／翻攝自YouTube）

根據YouTube說明，凡是 YouTube 提供服務的國家/地區及語言，都有對應的語言和內容位置選項可供選擇，我們也不斷擴增產品的功能，以支援更多使用者。語言設定會影響「首頁」與「發燒影片」中顯示的影片。

貼文曝光之後，引起許多網友討論，「台灣自古以來就是民族遷移的交匯點」、「再過10年可能會有越南裔讀議員或立委了」、「常有啊，之前還看過一天中好幾個印尼節目上發燒」、「澳洲發燒也一堆中文影片阿」「多元文化很好啊」、「本來新住民在未來就是一個大族群，影響力比客家人、原住民強大太多了」。

▲有網友指出，這不是第一次有東南亞地區的影片登上台灣發燒榜。（圖／翻攝自PTT）

不少網友認為，現在新住民人口已經快比原住民多，導致台灣的社會結構出現問題，但也有人指出，「在台灣做小吃生意的越南人真的個性都還不錯啦」、「在台的越南人其實蠻nice的，給他們工作生存OK，在台灣教育也比較好，值得給推」、「移民短期會帶來一些小問題，但移民也能解決很多大問題（經濟、少子化），而且多元化對社會絕對是有幫助的」、「現在租屋市場的主力就是外勞阿」。

其中也有網友表示，平常有在聽越南歌曲，「其實我最近有在聽歐，他們的流行音樂我認為跟以前台灣的流行元素很像，再加入一些韓國的東東進去」、「其實越南歌很不錯，大概是揉合KPOP和中國風，加點歐美舞曲風格，國、台語樂壇可能都被屌打」、「我是台灣人我會聽越南歌喔」。