新冠變種病毒攻陷南韓！英入境旅客「2篩陰性」　確診前外出30分

▲南韓境內篩出英國變種新冠病毒。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

隨著南韓今（28）日宣佈在英國入境旅客一家3口體內驗出新冠變種病毒株「B.1.1.7」，防疫當局處於高度警戒狀態。

另外，昨（27）日上午傳出80多歲韓籍老翁自英國入境後居家隔離，26日心跳停止死亡，事後確認感染新冠肺炎（COVID-19），另外3名同樣自英國入境的家屬陸續確診，不過其中早於11月入境的男性B某2次篩檢皆呈陰性，解除隔離後曾於聖誕節外出購物，直到老翁死亡後才再次接受篩檢，宣告確診。

根據《韓聯社》報導，80多歲韓籍老翁A某有慢性心臟疾病史，與另外2名家屬本月13日自英國倫敦入境南韓，當時篩檢時皆為陰性，因此回國後居家隔離，不過A某卻於26日突然停止心跳，送往健保一山醫院急救仍死亡，事後體內驗出新冠病毒，2名家屬與另名早於11月8日返國之家屬B某再次接受新冠篩檢，3人全數確診，目前防疫當局正在分析體內是否為英國變種病毒株，結果最快本周內出爐。

而該名早先於11月8日從英國返回南韓的B某，入境仁川後2次篩檢結果皆呈現陰性，結束為期2周的居家隔離後，經當局確認有戶外活動紀錄，24日下午時曾佩戴口罩，於住處附近超市採買約30多分鐘，25日聖誕節時待在家中，26日正準備接受解除隔離前的篩檢工作時，A某突然心跳停止、昏倒，呼叫救護車後陪同前往一山醫院，直到27日才與另3名家屬確診感染。

▲南韓宣布23日起，禁止英國倫敦班機入境。（圖／達志影像）

京畿道高陽市府相關人士表示，B某直到2周居家隔離、獨自生活時皆未出現任何疑似症狀，疑似是其他家屬12月返國接受居家隔離後，才遭感染新冠肺炎，與同樣確診的妻子預計將移送至安山生活治療中心。

目前防疫當局正針對B某進行疫調工作、釐清其生活動線，而3人檢體正進行全基因定序，結果最快本周內出爐，一旦確認為英國變種新冠病毒，其傳染速度增快70%，恐攻陷南韓全境。

據統計，南韓28日通報808起病例，其中787例為境內感染、21例則為境外移入，同時新增11例死亡。目前南韓共累計57680例確診、819例死亡。

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南韓現行防疫措施（至明年1月3日）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）

禁止5人以上群聚；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等禁止營業；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

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