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川普簽署台灣保證法　促對台軍售常態化

▲▼川普認為喬治亞州選舉充滿弊端，在訴訟中要求重新舉辦總統選舉。（圖／路透社）

▲美國總統川普。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓27日專電

美國總統川普今天正式簽署撥款法案，其中包含「台灣保證法」，呼籲美國政府對台軍售常態化、支持台灣有意義參與國際組織，並檢視國務院對台交往準則。

儘管撥款法案21日在國會通過後，川普曾暗示將否決法案，但白宮晚間發出新聞稿表示，川普已經正式簽署總額高達2.3兆美元的2021財政年度撥款法案。

這項法案除了包括9000億美元的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）經濟紓困方案外，也包括「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act of 2020）與「西藏政策及支援法」（Tibetan Policy and Support Act ）。

台灣保證法目的在台灣關係法基礎上進一步深化台美關係。國會意見指出，美國政府支持台灣持續針對不對稱戰力、促進台灣增加國防支出以提供國防戰略的足夠資源、常態化對台軍售以協助台灣強化自我防衛能力。

▲此前已批准售台的「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統，可有效形成對中國沿海迅速打擊的手段。（圖／USMC）

在國際參與部分，國會意見指出，美國政策為支持台灣有意義參與聯合國、世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）及其他適當的國際組織，並支持台灣以會員身分參與聯合國糧農組織（FAO）、聯合國教科文組織（UNESCO）及其他非以國家為必要參與條件的國際組織。

國會意見也建議檢視國務院對台交往準則，要求在法案生效後180天內，國務卿向參眾兩院外交委員會提交報告，包括對國務院指導對台關係文件的檢討結果與對台交往準則更新版本、台灣旅行法執行情況等。

▲美國總統川普今天正式簽署撥款法案，其中包含「台灣保證法」，呼籲美國政府對台軍售常態化、支持台灣有意義參與國際組織，並檢視國務院對台交往準則。（圖／路透社）

撥款法案除了納入台灣保證法案外，也撥款300萬美元作為支應美台全球合作暨訓練架構（GCTF）各項活動之用，並以肯定GCTF是推動公衛、執法、災難救助、能源合作、婦女賦權、網路安全、媒體識讀與良善治理的重要平台，美國跨黨派議員肯定GCTF持續針對全球議題的合作。

西藏政策及支援法規定，若中國干預達賴喇嘛繼任者的辨識或轉世程序，將被視為違反藏人宗教自由，美方能對相關涉入中國官員採取經濟、簽證制裁措施。法案也規定，在美國能夠於西藏首府拉薩設立領事機構之前，中國不得在美設立新的領事機構。

撥款法案也要求美國國務卿在法案生效90天內，認定迫害維吾爾族、哈薩克族、吉爾吉斯坦人與新疆其他穆斯林少數族群的行徑，是否構成「暴行」。

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