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26歲毒媽「生下死胎」被捕引發爭議　最高法院同意謀殺罪起訴！

記者李振慧／綜合報導

美國加州26歲女子貝克爾(Chelsea Becker)去年生下一名男嬰，然而男嬰一出生便是死胎，驗屍發現體內含有大量甲基苯丙胺，她才坦承懷孕期間仍有吸食毒品，而面臨謀殺罪起訴。

貝克爾2019年9月10日在家中突然感到腹痛，當時懷胎8個月的她發現下體大量流血，緊急前往醫院生下一名死胎，因為當局在寶寶體內驗出足以致死的毒品反應，便於同年11月以謀殺罪名進行逮捕，她坦承平時有吸食冰毒習慣，但不知道這樣做會害到寶寶，不願意對謀殺指控認罪。

此案在美國社會引發關注，因為有女權團體與支持者認為，濫用毒品是一種醫學疾病，而不是犯罪，且法律應該是要保護弱勢婦女，而不是對一名痛失小孩的母親定罪。加州總檢察長貝塞拉(Xavier Becerra)今年8月更向最高法院要求駁回死刑控罪，因為這樣一來會阻止其他因為吸毒問題受苦的婦女獲得幫助，也會引發執法部門對死胎與流產案件的關注。

最高法院上周駁回貝塞拉提議，因為這起案件不是流產，也與婦女的生殖權利無關，而是貝克爾魯莽與疏忽照顧等非法行為導致嬰兒死於非命，所以仍會以謀殺罪進行控罪。

▼吸毒女產下死胎被控謀殺，引發女權團體為其發聲。（圖／示意圖／達志影像）

▲▼懷孕,生產,孕婦。（圖／達志影像／示意圖）

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