3歲女童遭「最致命毒蛇」狠咬！阿嬤用「1神招」救命...醫生驚呆

▲女童突然遭到杜吉蛇(Dugite)襲擊。

實習記者陳培鈞/綜合報導

澳洲一名3歲女童在自家庭院玩耍時,被「世界上最致命毒蛇之一」的杜吉蛇(Dugite)咬傷,痛得哇哇尖叫,女童阿嬤見狀,立即幫孫女綁上繃帶,並要她不要亂跑亂叫、保持靜止不動狀態,順利拯救了孫女的性命。醫師事後對阿嬤冷靜又正確的處理方法,都大讚專業。

根據《太陽報》報導,事件發生在澳洲西部的曼杜拉,3歲的露西亞(Lucia Carna)近日和哥哥在阿嬤家的庭院玩耍時,一隻杜吉蛇突然出現狠狠咬了她的腳一口;露西亞當場嚇得尖叫,並急忙衝去找阿嬤求救。阿嬤見狀直接抱起露西亞進屋,隨即幫露西亞的腿用繃帶包紮起來,並要她維持靜止不動的狀態,靜靜等待救護車到來。

露西亞到了醫院後,醫師看到阿嬤幫她包紮方式後,忍不住稱讚阿嬤冷靜又有智慧的做法。醫師指出,用繃帶包住腳,可以減緩毒液擴散的速度,否則可能會導致心臟驟停。露西亞的母親則表示,她從小便在農田中成長,深知蛇的危險,但沒想到蛇在郊區也會出現,因此提醒所有父母,一定要學會被蛇咬傷的急救方法,才不會造成遺憾。

據了解,杜吉蛇是一種眼鏡蛇,是一種生活在西澳與南澳的蛇類,最長可以到2公尺,被認為是「世界上最致命的毒蛇」之一。

杜吉蛇(Dugite)是一種劇毒的眼鏡蛇,身體最長可以到2公尺,大多棲息在西澳與南澳西部一代,牠們體中的毒是世界上最致命的毒液之一,因此露西婭被咬到的瞬間真的是會急死人啊啊!!

Dugite (Pseudonaja affinis) a variable snake from south Western Australia. Venomous but not really a killer. One to remember Steve Irwin and to appreciate the great work @TerriIrwin is doing to keep educating kids #SteveIrwinDay #conservation #nature #Elapidae #reptiles #snake pic.twitter.com/W1irNzHlvW