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3歲女童遭「最致命毒蛇」狠咬！阿嬤用「1神招」救命...醫生驚呆

▲女童突然遭到杜吉蛇（Dugite）襲擊。

實習記者陳培鈞／綜合報導

澳洲一名3歲女童在自家庭院玩耍時，被「世界上最致命毒蛇之一」的杜吉蛇（Dugite）咬傷，痛得哇哇尖叫，女童阿嬤見狀，立即幫孫女綁上繃帶，並要她不要亂跑亂叫、保持靜止不動狀態，順利拯救了孫女的性命。醫師事後對阿嬤冷靜又正確的處理方法，都大讚專業。

根據《太陽報報導，事件發生在澳洲西部的曼杜拉，3歲的露西亞（Lucia Carna）近日和哥哥在阿嬤家的庭院玩耍時，一隻杜吉蛇突然出現狠狠咬了她的腳一口；露西亞當場嚇得尖叫，並急忙衝去找阿嬤求救。阿嬤見狀直接抱起露西亞進屋，隨即幫露西亞的腿用繃帶包紮起來，並要她維持靜止不動的狀態，靜靜等待救護車到來。

露西亞到了醫院後，醫師看到阿嬤幫她包紮方式後，忍不住稱讚阿嬤冷靜又有智慧的做法。醫師指出，用繃帶包住腳，可以減緩毒液擴散的速度，否則可能會導致心臟驟停。露西亞的母親則表示，她從小便在農田中成長，深知蛇的危險，但沒想到蛇在郊區也會出現，因此提醒所有父母，一定要學會被蛇咬傷的急救方法，才不會造成遺憾。

據了解，杜吉蛇是一種眼鏡蛇，是一種生活在西澳與南澳的蛇類，最長可以到2公尺，被認為是「世界上最致命的毒蛇」之一。

杜吉蛇（Dugite）是一種劇毒的眼鏡蛇，身體最長可以到２公尺，大多棲息在西澳與南澳西部一代，牠們體中的毒是世界上最致命的毒液之一，因此露西婭被咬到的瞬間真的是會急死人啊啊！！

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