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哈佛研究：維他命D抑制「癌細胞生長擴散」罹病致死率降低17％↑

▲維他命D,營養品,補充品,藥。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲哈佛大學研究指出，維他命D似乎能夠有效抑制癌細胞生長與擴散。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳美依／編譯

美國哈佛大學研究發現，如果一個人每日服用維他命D，罹患晚期或轉移性癌症時，死亡風險比一般人降低17％；若其身體質量指數（BMI）落在正常範圍則獲益更多，罹癌致死風險降低38％。學者推測，維他命D似乎能夠抑制癌細胞的生長與擴散。

根據《每日郵報》，該試驗的2.5萬名受試者包括50歲以上男性、55歲以上女性，一開始皆未罹癌，其中1617人在接下來5年內被診斷出乳癌、前列腺癌、大腸癌與肺癌等等。研究團隊發現，這群人的整體罹癌率並未降低，但罹癌死亡率卻顯著減少。

研究團隊認為，維他命D能夠抑制癌細胞的生長與擴散，也就是阻止轉移性癌症，肥胖與相關發炎症狀卻可能降低其功效；但是，目前尚不清楚原因。他們將報告發布在《美國醫學會雜誌網路開放版》（JAMA Network Open medical journal）。

哈佛大學布萊根婦女醫院（Brigham And Women's Hospital）的錢德勒博士（Dr Paulette Chandler）表示，各種研究結果都支持了「維他命D預防轉移性癌症的評估……尤其體重正常者的（罹癌死亡風險）顯著降低」。他認為，未來必須針對癌症病患進行更多研究，探討BMI的影響與關聯。

維他命D主要透過陽光被人體吸收，涉及多種細胞的生命週期與生長功能，其中包括免疫系統細胞。最近發布的其他研究也指出，獲取足夠維他命D者感染新冠肺炎或染疫死亡機率都比較低。

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