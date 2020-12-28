英國客不願隔離！數百人趁夜逃離瑞士滑雪勝地　傳已溜進法國

▲韋爾比耶（Verbier）堪稱瑞士最棒的滑雪勝地，相當受英國旅客歡迎，佔當地觀光客人數約21%。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

瑞士嚴防新冠變異病毒入侵，下令14日起來自英國的所有旅客都必須接受為期10天的隔離。只不過，瑞士高檔滑雪勝地韋爾比耶卻驚傳約有200名英國觀光客趁夜逃離，且是飯店業者發現客人餐點沒被動過後，才發現人已經不見。據傳，部分人士已溜進法國。

綜合英國天空新聞、每日郵報報導，韋爾比耶（Verbier）堪稱瑞士最棒的滑雪勝地，相當受英國旅客歡迎，佔當地觀光客人數約21%，且大多數人都選在聖誕節過後蜂擁至當地度假。但為了因應新一波疫情，瑞士政府發出強制隔離禁令，而韋爾比耶約有420名英國旅客因此受影響。

只不過，依據瑞士當地媒體SonntagsZeitung取得的消息，在這批420名英國觀光客中，約有200人選擇趁夜逃離，似乎是不願意讓假期泡湯，有些人聽到隔離消息就隨即離開，部分人士則是接受隔離一段時間才離開。據悉，部分人士現已進入法國。

巴涅市政當局發言人桑德斯（Jean-Marc Sandoz）坦言，「很多人隔離一天之後，悄悄趁天黑逃走」，且飯店業者起初都沒有注意到異狀，直到發現客人房門外的餐盤都沒動、房間電話沒人接聽時，才驚覺事態不妙，「這是我們這裡經歷過最糟糕的一週。」

如今，依據當地26日針對滑雪場飯店業者的調查，現正接受隔離的人已低於10人，不是隔離期間已過，就是偷溜。桑德斯進一步透露，自20日起，英國與瑞士之間的航班就已取消，旅客確切行蹤現仍無法確定。

面對英國出現變異病毒，韋爾比耶對英國旅客出現「仇外情緒」（xenophobic resentments），且只要說英語就會被視為眼中釘。

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