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台南崑山中學轉型國際學校　校名拼錯英文...網笑：怎麼招生啦！

▲崑山中學校門口的英文拼錯，引發網友討論。（圖／翻攝自台南爆料公社）

▲崑山中學校門口的英文拼錯，引發網友討論。（圖／翻攝自台南爆料公社）

實習記者周依儒／綜合報導

台南市私立崑山中學歷經種種風波後轉型為國際學校，不過日前有台南網友經過崑山中學校門口時，卻發現連校門口招牌的英文都拼錯！國際化的英文「international」變成「intermational」，讓該名網友立刻拍下照片PO到「台南爆料公社」，引發討論。

原PO在「台南爆料公社」貼上校門口招牌的照片發文指出，原來崑山中學低調的升級了，並寫下「大家來找碴」、「社團有認識學校的行政或校長的嗎」、「我怕之後招生會有困難啦」。仔細一看招牌，原來國際學校的英文「International School」被拼成「Intermational School」，且連崑山的英文「KUEN SHAN」都少了一個「E」！

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▲有人調侃「這下可能不好招生了」。（圖／翻攝自台南爆料公社）

對此，網友在下面回覆，「廠商施工完學校都沒驗收嗎，還是驗收的人根本不懂英文」、「升級還寫錯字母，你覺得我會相信升級嗎」、「太國際了吧」、「國際學校變國際笑話吧」、「好不容易改個厲害的校名結果被英文翻譯雷掉了」、「廠商累了」、「這樣招生真的很難啦」、「這英文程度還國際啊」。

不過，有校內相關人士在留言處表示，「學校招牌目前仍在整修中，尚未完工，廠商星期五（12/25）下午裝置時就已經發現錯誤並告知修正，沒想到還來不及修正、也未將尚未完工的部分蓋上，就造成廣大討論，足見大家的英文能力佳，造成騷動學校感到抱歉，待完工後會正式揭牌，正式對外發布。」

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