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24歲女「躍下16樓」當場死亡　隔日IG發文：我不再痛苦了

▲來自布魯克林的24歲女子古拉麗（Yocheved Gourarie）跳樓身亡。（圖／翻攝自Facebook／Yocheved Gourarie）

▲來自布魯克林的24歲女子古拉麗（Yocheved Gourarie）跳樓身亡。（圖／翻攝自Facebook／Yocheved Gourarie）

記者吳美依／編譯

美國紐約發生一起悲劇。來自布魯克林的24歲女子古拉麗（Yocheved Gourarie）前往曼哈頓哈德遜廣場開發區（Hudson Yards）觀光地標Vessel，從16樓一躍而下，當場死亡。她的Instagram隔日卻發布一封令人心碎的遺書，「我希望，你們得知我現在不再痛苦以後，可以得到一些慰藉」。

《紐約郵報》報導，古拉麗22日乘坐地鐵來到曼哈頓，買票進入Vessel，抵達最高樓層後翻越欄杆往下跳，急墜150英尺（大約45.7公尺），被急救人員宣告不治。但她此前已經使用排程功能，在輕生隔日發文，「如果你正在閱讀這篇文章，我已經走了。我不想要探究我離開的原因，只是想要在這世界留下最後的印記」。

古拉麗12歲起與神經性厭食症（anorexia nervosa）與抑鬱症奮鬥，過去就時常在社群媒體上分享心路歷程，「我花了好幾年對這個世界隱瞞，只有少數家人與朋友知情……分享我的真相意味著其他人可以和我一起努力，這樣就輕鬆多了」。

古拉麗在遺書中感謝親朋好友持續給予支持、陪伴與溫暖，「你們讓我的生活過得更加充實、明亮、幸福……沒有人能夠做任何事情，或者做得更多來阻止這件事。你們肯定都盡了最大努力，而我對此永遠心存感激。我愛你們」。

古拉麗在紐約市立大學獲得心理學與神經科學學士學位。她的告別式26日在家中舉辦，家人則不願受訪。

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