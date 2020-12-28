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杜特蒂怒了！開嗆美國「不給2千萬劑疫苗」就讓美軍滾出菲律賓

▲▼菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／路透）

▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

新冠肺炎第三波高峰已經到來，各國紛紛忙著搶疫苗，然而眼看菲律賓疫情一發不可收拾，當局在疫苗採購時程表上卻遠遠落後其他國家，讓總統杜特蒂急得將歪腦筋動到軍事訪問協定上（VFA）。杜特蒂26日揚言，「如果美國不保證送來2000萬劑的疫苗，那他們最好滾蛋。沒有疫苗，他們也不用來了。」

菲律賓外交部長12月初曾稱，在美國國務卿蓬佩奧的協助下，菲國已經取得1000萬劑的輝瑞新冠疫苗，且原本預計2021年1月就能開始配送，怎知計畫卻因衛生部長生變。對此衛生部長則極力撇清，稱美國從未承諾要給菲律賓疫苗。如今菲律賓疫情仍在持續蔓延，總統杜特蒂眼看各國都開始取得疫苗，菲律賓國內的撻伐聲浪卻不斷，竟急得出口「威脅」美國。

▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜特蒂揚言要取消與美國間的VFA。（圖／達志影像／美聯社）

杜特蒂企圖將軍事訪問協定作為談判籌碼，他26日在電視轉播的新冠肺炎相關會議中揚言，「軍事訪問協定就要到期了，要是他們（美國）沒有運來至少2000萬劑的疫苗，那他們最好就給我滾蛋。沒有疫苗，他們也不用來了。（No vaccine, no stay here）」

菲律賓與美國1998年簽署軍事訪問協定（VFA），根據協定美軍可以不定期到訪菲律賓，且美軍人員不需簽證與護照即可入境。不僅如此，該協議也允許美軍在菲舉行軍演。杜特蒂2月曾下令終止該協定，但6月又突然反悔，直到11月才將暫緩期限延長6個月。

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