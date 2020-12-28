變種病毒入侵南韓！英入境旅客確診前「趴趴走」　今增808例確診

▲南韓28日新增808例確診，民眾正在首爾車站前等候新冠篩檢。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情持續告急，英國變種病毒株「B.1.1.7」已確認透過從英國倫敦入境的一家3口傳入南韓境內，且另外自英國入境的1家4口也傳出80歲老翁死後確診，其中一名家屬2次篩檢呈現陰性，結束隔離後至正式確診前有「外出記錄」。政府與防疫當局昨（27）日宣布暫不調整防疫階級，首都圈為第2.5階段、其他地區則為第2階段，期限至明年1月3日。而同時首爾東部看守所確診的輕症囚犯，已搭乘巴士準備移監至青松監獄。

根據《韓聯社》報導，截至28日0時為止，南韓防疫當局今（28）日上午9時30分共通報808起病例，其中787例為境內感染、21例則為境外移入，同時新增11例死亡。目前南韓共累計57680例確診、819例死亡。

▲南韓境內出現英變種病毒確診者。（圖／達志影像）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增530例（首爾佔297例、京畿道佔188例、仁川佔45例）；慶尚北道新增45例；忠清南道新增35例；釜山新增34例；忠清北道新增30例；江原道新增27例；慶尚南道新增25例；大邱新增24例；光州新增12例；濟州島新增11例；全羅南道新增7例；大田新增3例；世宗新增2例；蔚山、全羅北道各新增1例。

主要群聚感染案例，首爾市松坡區首爾東部看守所累計528例；忠清北道槐山郡、陰城郡、鎮川郡某醫院累計214例；京畿道高陽市某療養院累計86例；首爾市陽川區某療養院累計28例；仁川市南洞區某幼兒園包括教師與院生共累計12例。

▲南韓祭出禁5人以上限聚令，首爾百貨公司一片空蕩。（圖／達志影像）

根據南韓中央防疫對策本部28日說明，定居於英國倫敦的一家3口，本月22日入境南韓仁川後驗出新冠變種病毒株「B.1.1.7」。另外，分別於11月8日、本月13日從英國入境的一家4口，其中一名80歲老翁居家隔離時突停止心跳，緊急送往國民健保一山醫院急救後仍死亡，之後篩檢出新冠病毒，其他3名家屬也接連確診，其中1人篩檢還2次呈現陰性，解除隔離後至確診前3天，曾於平安夜（24日）有30分鐘至住處附近超市購物，目前防疫當局正透過全基因定序確認其是否為變種病毒株感染者，結果最快本周出爐。

為防堵變種病毒入侵，南韓政府已於23日宣布停止英國倫敦希斯洛機場航班入境，所有自英國入境者直到解除隔離前須得義務接受診斷篩檢。

▲南韓已於23日起禁止英國航班入境，圖為仁川國際機場。（圖／達志影像）

南韓防疫當局決定繼續實施現行防疫層級，首都圈地區為第2.5階段、其他地區則為第2階段，包括無人咖啡廳與一般咖啡廳只允許外帶與外送，禁止入座飲食；麥當勞、樂天儂特利等速食餐廳禁止消費者入座喝咖啡（用餐則開放至晚間9時以前）；一般餐廳晚間9時以後禁消費者入座，只允許外帶與外送；同時寒假期間為減少學生移動量，補習班全面暫停營業。

另外，首爾東部看守所包括囚犯、工作人員、家屬等共確診528人，南韓法務部計畫將位於慶尚北道青松郡的慶北北部第2監獄指定為「生活治療中心」，將無慢性疾病史的無症狀、輕症患者透過專車於28日移送，其具體人數基於保密原則無法對外公開。

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南韓現行防疫措施（至明年1月3日）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）

禁止5人以上群聚；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等禁止營業；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。