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寒流0度線周三到！24小時暴跌15℃　「北中南東最低溫時間」出爐

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

▲吳德榮說，最新歐（左圖）、美模式模擬周三20時的850百帕溫度預測圖顯示，強冷空氣南下，零度線（紅色線）皆已在台灣北部。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

記者陳俊宏／台北報導

40年最冷跨年！氣象專家吳德榮提醒，周三寒潮爆發、天氣急凍，周三晚北部空曠地區已降至7度左右，都會區降至9、10度，24小時內氣溫下降超過15度，對人體適應是巨大挑戰。他提醒，周四晨北台率先降至此波寒流的最低氣溫，北部平地約5度左右，台北都會區約7、8度，其他地區則在跨年夜至元旦晨降至最低，全台除恆春半島外，幾乎都降至10度以下。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天（28日）東北風略增強，中部以北上午仍有局部短暫雨，下午轉多雲時晴，東半部為有局部短暫雨的天氣，北台稍涼，其他地區白天舒適、早晚稍涼；周二為寒流前空檔，各地晴朗穩定、白天溫暖、早晚涼。

吳德榮說，周三寒潮爆發，氣溫劇降、天氣急凍，周三晚北部空曠地區已降至7度左右，都會區降至9、10度，24小時內氣溫下降超過15度，對人體適應是巨大挑戰，千萬要注意保暖！他表示，最新歐洲及美國（GFS）模式，模擬周三20時的850百帕溫度預測圖顯示，強冷空氣南下，零度線皆已在台灣北部。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮提醒，周四晨北台率先降至此波寒流的最低氣溫，北部平地約5度左右，台北都會區約7、8度；其他地區則在跨年夜至元旦晨降至最低，嘉義以北平地最低氣溫亦可降至5度左右，全台除恆春半島外，幾乎都降至10度以下。

吳德榮表示，元旦白天起至周日，冷空氣逐日減弱，氣溫逐日回升，但因夜間有「輻射冷卻」效應，早晚氣溫仍偏低，日夜溫差大；這波寒流秉性乾冷，故只有在周三冷鋒快速通過時，北部、東北部有局部雨，花東有局部短暫雨的機率；周三晚北台灣漸轉乾、雨漸停；周四起至周日西半部晴朗穩定，東半部則為多雲、偶有零星短暫雨的機率。

吳德榮指出，因此，跨年西半部送「最後夕陽」活動，都是晴朗的，元旦清晨、東半部仍有些低層雲，有時還伴隨局部零星小雨，迎「曙光、日出」的活動，有些地方還算理想，有些地方則會受到干擾。

▼周三濕冷，周四轉乾冷。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

吳德榮說，至於會下雪嗎？最新歐洲模式模擬顯示，800米高度的大氣於周三晚至周四，氣溫已降至零度以下，而北部周三晚雨漸停歇，故類似大屯山、七星山這種高度的山脈，於周三傍晚至晚上還有一些少量飄雪的機率；而太平山則在周三晚至周四，也有一些類似的降雪機率。

吳德榮表示，由於此波寒流在高度800至2000米的大氣，氣溫降得特別低（零下2至零下4度），即使水氣條件未能完全配合，這些低海拔（800至2000米）迎風面的山脈，也會有一些少見的自然現象（結冰、霧淞…）可以觀察；至於更高的山脈則缺乏水氣，降雪就難了。

中央氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，周三開始寒流影響到元旦，周三溫度明顯直線下降，一早還沒說很冷，但入夜很冷，早晚溫差有到10度；預估周四清晨是最低溫的時間，中部以北只有7、8度，南台灣和花東10至12度；北部周四冷一整天，白天高溫僅7到10度；元旦清晨因輻射冷卻作用，中南部也是滿低溫。

根據氣象局統計，跨年夜這天在2004年、2010年、2012年都曾碰上寒流來襲，台北測站在2004年低溫僅7.6度，創下1980年以來低溫紀錄。但今年跨年夜台北最低溫預報僅7度，有機會創下40年來最冷跨年紀錄。

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