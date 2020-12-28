英脫歐急與各國簽貿易協議　外交大臣：積極前進印太地區國家

▲英國外交大臣宣布積極往印太地區尋求貿易協議。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國脫歐在即，外交大臣拉布（Dominic Raab）投書《每日電訊報》，表示當局正積極向外尋求貿易協議，對象包括澳洲、美國，以及印太地區的國家。

「我們正在和從澳洲到美國乃至全世界的國家尋求貿易協議」，拉布在周日（27日）的投書中寫道，「特別是印太地區，未來成長能量大的市場。」

拉布接著補充，首相強生（Boris Johnson）將會出訪印度，與全世界人口數最多的民主國家加深經濟關係，並會與印度首相莫迪（Narendra Modi）一同慶祝1月26日的「共和國日」（Republic Day）。

此外，英國貿易大臣也在同天宣布，英國與土耳其將會於周二（29日）簽署自由貿易協議，成為強生與歐盟談妥脫歐協定後，第一個達成的協議的國家。新的自由貿易協定將會完整搬移舊的協議，並新增條目。

貿易大臣特拉斯（Liz Truss）表示，英方希望29日能簽署免關稅自由貿易協定，並且內容能協助加深兩國的經貿關係，「這會確保英國製造廠、鋼鐵廠和汽車產業的數千個職位」，「我們很期待在不遠的未來與土耳其共同邁向充滿野心、量身訂做的英土貿易協定。」

英土貿易關係在2019年達到25.25億美元（約新台幣7085億元），英方表示這是自與日本、加拿大、瑞士與挪威之後，第五大的貿易協議。英國當前已與62個國家簽署貿易協議。