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變種病毒肆虐英國人怕爆！富豪提「7.5萬」收購疫苗：只想馬上接種

▲▼英國傳出新冠變種病毒株，圖為倫敦國王十字車站。（圖／路透社）

▲英國人心惶惶。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

英國出現新冠變種病毒株「B.1.1.7」，當局因此下令「第4級警戒」全國人心惶惶。儘管官方已經開始疫苗接種計畫，但普通市民暫未可以施打，有私家診所的醫生透露，有富豪主動提出以2000元英鎊（約新台幣7.5萬元）收購疫苗，只為可以盡快接種。

綜合外電報導，英格蘭柴郡（Cheshire）一間私家診所的醫生拉溫德恩（Roshan Ravindran）表示，有顧客主動提出以2000元英鎊購買一劑疫苗，希望能夠立即接種。

拉溫德恩指出，購買疫苗的人通常都有親人因為新冠肺炎逝世，對疫情感到絕望，但英國暫時只有當局獲得疫苗，預料到明年4月才會有疫苗供應私人市場。

▲▼英國疫情,倫敦疫情。（圖／路透社）

▲英國疫情嚴重。（圖／路透社）

據悉，英國政府已訂購1億劑牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca）共同研發的疫苗，當中4000萬劑將於下年3月交付。另外，英國政府也有訂購4000萬劑輝瑞（Pfizer）和BioNTech共同研發的疫苗，500萬劑Moderna研發的疫苗。截至本月20日，英國已為民眾接種超過61萬劑輝瑞疫苗。

獨立醫生聯會主席霍頓（Neil Haughton）形容英國正處於國家緊急狀態，如果有人利用巨額金錢就能購買疫苗，當地將引起全國強烈抗議。

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