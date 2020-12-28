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染疫噁聞臭魚腥、硫磺味！　英國醫師：部分患者出現「嗅覺倒錯」

▲▼魚,死魚,魚貨,魚腥味。（圖／pixabay）

▲「嗅覺倒錯」導致2019冠狀病毒疾病患者康復後，仍有聞到惡臭氣味「揮之不去」的後遺症。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）令人害怕之處不只在於可能致死，還包括未確定的長久後遺症。英媒指出疫後復原的部分人士開始出現「嗅覺倒錯」的情況，經常聞到強烈的魚腥味、硫磺味以及其他甜膩噁心的難聞氣味，而且對醫護人員和年輕人可能造成更嚴重的影響。一名耳鼻喉科醫師表示，這樣的情況實屬罕見。

根據英國《天空新聞》（Sky News）報導，耳鼻喉外科醫師庫瑪爾（Nirmal Kumar）認為這種冠狀病毒後遺症（Long COVID）「非常奇怪又非常特別」。庫瑪爾是今年3月發現2019冠狀病毒疾病患者會出現失去嗅覺情況的醫師之一，而且早在官方防疫指南將失去嗅覺羅列在患者症狀上的幾個月前，他就已經開始呼籲當局落實。

庫瑪爾注意到全英國正在治療長期嗅覺缺失的患者中，有些人甚至出現嗅覺倒錯，而且大部分聞到的都是難聞的氣味，甚至對生活品質造成極大的影響。

▲▼英國,新冠肺炎,新型冠狀病毒。（圖／路透）

▲部分患者分享經驗，表示即便痊癒了，嗅覺倒錯至今仍如影隨形。（圖／路透）

這類冠狀病毒應為「嗜神經病毒」，庫瑪爾表示，這種病毒和腦部的嗅覺神經尤其親近，但它可能也會影響其它神經，可能還包括傳遞訊息給大腦的神經遞質。他補充，「有些人說會出現幻覺、睡眠失調、聽力改變」，「我們不知道確切的機制，但我們正在想辦法幫助病人復原。」

在倫敦從事銀行業的24歲男子沙夫斯基（Daniel Saveski）表示，他3月確診後整整兩個禮拜失去嗅覺和味覺，而且到現在都還受嗅覺倒錯所苦。他說豆子的氣味如今聞起來像是燒焦或是硫磺味，偶爾則是吐司的味道，類似的事情大大減低了他的食慾。

女性患者寇爾貝（Corbett）則表示，自3月一路到5月底，「我吃東西完全吃不出味道，我真的覺得因為失去嗅覺，我可以一口咬下生洋蔥都沒關係。」她說到嗅覺到了6月才回復，但「沒有任何東西聞起來是它們該有的氣味」，「大部分東西聞著都很噁，這個苦甜的氣味很難描述，我以前從來沒聞過」，就連以往喜愛喝的咖啡，現在都變得難以下嚥。

庫瑪爾建議出現這種症狀的人，進行一種「嗅覺訓練」，透過每天嗅聞玫瑰、檸檬、丁香和尤加利精油約20秒，慢慢恢復對這些東西的嗅覺，「有一些可信的報告指出，這類訓練能有效幫助病患。」儘管歷經多個月的嗅覺倒錯，庫瑪爾仍表示不需要擔心，因為通常一段時間後，嗅覺都會重新回來。

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