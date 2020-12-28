「5℃寒流」倒數48小時！冷空氣直衝1天暴跌10度　各地降溫時刻曝

▲吳聖宇提醒，周三溫度將由北往南快速驟降，很可能會呈現溜滑梯式快速下滑的情況。（點圖可放大／翻攝吳聖宇臉書）

記者陳俊宏／台北報導

寒流倒數兩天，請做好保暖工作！中央氣象局預報員劉沛滕提醒，周三開始寒流影響到元旦，預估中部以北低溫只有7、8度，對人體健康有影響。天氣風險公司分析師吳聖宇也完整分析各地周三起到跨年、元旦假期詳細的降溫時刻，他說，跨年夜到元旦，輻射冷卻明顯的地方甚至會降到5、6度，即使是高雄、屏東也可能只在10度上下。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（28日）空中有些水氣通過，加上東北季風影響，北部容易下雨，東部也有局部降雨，中南部上半天局部下雨、下半天轉多雲，今因下雨比27日稍涼。

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劉沛滕說，周二水氣較少、天氣相對穩定；周三開始寒流影響到元旦，周三溫度明顯直線下降，一早還沒說很冷，但入夜很冷，早晚溫差有到10度；預估周四清晨是最低溫的時間，中部以北只有7、8度，南台灣和花東10至12度；北部周四冷一整天，白天高溫僅7到10度；元旦清晨因輻射冷卻作用，中南部也是滿低溫。

▼今台灣附近仍有水氣。（圖／氣象局）

至於天氣方面，劉沛滕表示，周三鋒面通過伴隨水氣比較濕，下雨區域比較大，北部、東半部容易有雨；跨年慢慢轉為乾冷，雨區逐漸縮減，大台北和東半部局部有雨，大部分地區不太容易有雨，但因滿低溫，要做好保暖工作。他提醒，這次寒流可能帶來一些災害，包括農林漁牧災損，對人體健康也有影響，而寒流於周六慢慢減弱。

吳聖宇則在臉書提到，預期中的寒流冷空氣將在周二深夜到周三天亮之前，開始抵達台灣附近，並由北往南長驅直入；目前預報看起來冷高壓中心將南下到長江中游，甚至南嶺北部，冷空氣正衝台灣，風向偏北且風速甚強，冷平流非常明顯，因此周三溫度將由北往南快速驟降，很可能會呈現溜滑梯式快速下滑的情況。

吳聖宇分析，以台北市區來說，周三清晨可能還有17、18度，到了晚間至周四清晨，溫度可能一口氣就會降到只剩下7度上下，短短24小時內溫度有機會下降超過10度以上，且最低溫會降到10度以下，已經是非常標準的寒流等級定義。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

吳聖宇說，其他地方溫度也將在周三白天這段期間，陸續且同樣快速下降，預估周四清晨桃竹苗一帶空曠地區溫度，可能會降到5至7度間；台中到台南之間以及花蓮一帶溫度也會降到8至10度間；高屏、台東一帶溫度將會降到10至12度間，各地都會非常寒冷，務必要多加注意這種急速降溫的現象。

吳聖宇指出，低溫在周四跨年一整天到周五元旦清晨之間都會維持，預報資料顯示周四白天高溫在苗栗以北到宜蘭一帶有可能不超過10度；中部、花蓮等地的高溫也僅在11至13度間；南高屏及台東一帶稍微好一些，高溫仍可能有15至17度左右，整體寒冷的感受仍是非常明顯，尤其有風的時候，體感溫度會很低，持續要注意保暖。

吳聖宇說，跨年夜到元旦清晨溫度還是非常低，雖然到時冷空氣本身強度已經有稍微減弱的趨勢，但是可能會配合輻射冷卻作用，尤其乾冷空氣造成雲量減少，冷高壓中心來到長江下游，風勢減小，西半部空曠地區發生輻射冷卻機會很高，自台南以北到宜蘭，甚至到花東縱谷內都可能有7至9度的低溫，輻冷明顯的地方溫度甚至還是會降到5至6度，即使南部的高屏地區溫度也可能只在10度上下，依然是非常寒冷的一段時間，計畫外出跨年，甚至是追元旦曙光的朋友，務必要多加注意低溫的情況。

吳聖宇表示，元旦白天起冷空氣減弱，溫度有逐漸回升的趨勢，但是整體寒流的餘威仍未消失，苗栗以北到宜蘭一帶白天高溫仍只有13至15度左右，中部以及花蓮一帶高溫16至18度，南部及台東高溫可到18度以上，整體還是偏冷，尤其北台灣感受依然明顯；元旦晚間到周六清晨間在西半部空曠地區，持續要注意輻射冷卻作用可能造成的低溫情況，預估還是有機會發生10度或以下低溫的可能性。

▼周三鋒面通過濕冷。（圖／資料照／記者李毓康攝）

吳聖宇提到，周六白天起冷空氣減弱更為明顯，溫度回升幅度趨於明顯，北台灣白天高溫可望回到18至20度，中部及花蓮高溫可到20至22度，南部及台東高溫22至24度；夜晚到周日清晨中北部空曠地區低溫在11至13度左右，日夜溫差變得明顯，還是會有較低溫的機會；周日各地白天高溫普遍有機會再上升1、2度左右，白天感受較為舒適到溫暖，但是日夜溫差仍較大，各地夜晚清晨略偏涼。

吳聖宇指出，天氣方面則是一個標準的「先濕後乾」變化，預估寒流冷空氣前緣夾帶有較多水氣，因此周二深夜起到周三白天這段時間，迎風面自苗栗以北到宜蘭、花蓮、台東一帶會是有短暫陣雨天氣，局部地區雨量可能較大些；台中以南地區較不受影響，可能僅是雲量增多的情況。

吳聖宇進一步分析，值得注意的是，周三白天因為水氣仍在，配合冷空氣造成的快速降溫，北台灣高山一帶不排除會有局部冰霰、甚至雨夾雪發生的機會，雪線有可能壓到1700至2000公尺上下，因此可能包括桃園拉拉山、宜蘭太平山等地都不排除有可能出現降雪；台北的大屯山區高度較低，目前來看條件可能略差，但仍不能完全排除機會；至於中南部高山區，包括合歡山、玉山等地看起來溫度雖然夠低，不過水氣不足，降雪條件看來不佳。

▼吳聖宇說，這波寒流雪線有可能壓到1700至2000公尺上下。圖為玉山今年入冬初雪。（圖／氣象局）

吳聖宇說，周三晚間之後水氣將逐漸減少，較乾的空氣自西北側侵入，北台灣的降雨逐漸減少，轉為多雲到陰的天氣；周四水氣持續偏乾，預報上來看在大台北、基隆北海岸、宜花東等地雲量仍較多，還是有局部短暫陣雨機會，西半部則普遍為多雲到晴天氣，山區因為水氣減少，出現雨雪的機會也將大幅下降。

吳聖宇表示，跨年夜到元旦清晨西半部地區天氣穩定，基隆北海岸到東半部仍是雲量偏多，有局部短暫陣雨的天氣型態，跨年煙火基本上不受影響，記得要到東北風、偏北風的上風處觀看；元旦曙光也跟往年類似，西半部普遍可見，東半部要碰點運氣，雲量較偏多，有可能會看不到。

吳聖宇指出，元旦及周六在東北部、東部仍持續有短暫陣雨機會，其他地方為多雲到晴；周日高壓迴流轉趨明顯，東北部、東部天氣將有好轉的空檔，各地天氣大致穩定；直到下周一台灣東北方又有低壓鋒面建立，北台灣降雨可能再度增多。

吳聖宇說，整體來看，周三起各地溫度明顯下降，並且會偏冷到周六清晨，周六白天溫度才會有較明顯回升；周三北台灣、東半部降雨機會較大，周四到周六東半部持續有短暫陣雨，要等到周日才會是全台天氣較好的一天。