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「最強寒流」衝全台猛降至7°C冷到周五！淡水體感0°C　急凍時刻曝

▲▼ 。（圖／氣象局、翻攝ECMWF）

▲寒流前夕短暫回溫，一天內全台將暴跌10度 。（圖／中央氣象局） 

記者許力方／綜合報導

跨年寒流急凍！中央氣象局表示，入冬以來最顯著的一波降溫，將於跨年前夕來襲，因29日（周二）東北風減弱，短暫回溫，緊接著30日（周三）就有寒流急速南下，屆時全台溫度暴跌，將發布「低溫特報」，尤其在寒風吹拂下，體感溫度將比實際溫度更低，中部以北沿海地區因風速強，感受更冷，其中新北淡水體感預估只剩0度。

氣象局預報，28日東北季風影響，東半部地區、北部地區及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地為短暫雨後多雲的天氣；氣溫方面，低溫變化不大，約16至19度，不過北部、東半部因雲量偏多偶有降雨，高溫有下降趨勢，約21至23度，整天偏涼，中南部地區高溫仍可達26至28度。

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▲▼ 。（圖／氣象局、翻攝ECMWF）

▲今年入冬最猛一波寒流，全台急遽降溫 。（圖／翻攝ECMWF）

預計29日東北季風稍減弱，緊接著30日入冬最強一波「寒流」南下，各地急遽降溫，越晚越冷，日夜溫差可達10度左右，且水氣稍多，迎風面北東雲量偏多有斷續降雨，中部維持多雲時晴。氣象局指出，31日（周四）至元旦（周五）清晨是這波影響最明顯的時候，中部以北及東北部僅7、8度，南部花東也只有10度左右，沿海空曠地區會更低。

氣象局說，這兩天冷的感受有些不同，31日雖漸轉乾，但仍有些水氣，北部及東半部雲量多，屬於整天寒冷，尤其北部整天氣溫都在10度以下；到了元旦水氣減少，風速稍減弱，利於輻射冷卻效應，中南部氣溫可能比前一天更低一些，但白天回溫也較明顯，日夜溫差轉大。降雨方面，東半部及大台北地區有小範圍降雨，北部地區雲量稍多，中南部為多雲到晴。

天氣風險公司分析，28日晚間東北季風又再度略有減弱，各地又回到一個晴朗天氣的空檔，僅於東半部有短暫陣雨情況。29日下半天隨鋒面通過，後續寒流南下，各地氣溫晚間起一路下滑，全台有感低溫，明顯低溫將落在30至31日清晨，期間部分低溫也不排除下探至7至8度。

降雨方面，29與30日為濕冷天氣，苗栗以北、東部迎風面有短暫陣雨，西南部則為晴時多雲較穩定天氣；31日起隨乾冷空氣明顯移入，各地轉乾冷。

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▼氣溫溜滑梯！淡水體感僅剩0度。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／氣象局、翻攝ECMWF）

▲▼ 。（圖／氣象局、翻攝ECMWF）

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