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「排球天使女神」莎賓娜宣布結婚！　老公是185cm電商巨頭

▲▼「排球女神」的哈薩克選手莎賓娜（Sabina Altynbekova）

▲莎賓娜PO婚訊，父親陪伴登記。（圖／翻攝自altynbekova_20 IG，下同）

記者董美琪／綜合報導

「排球女神」哈薩克女子排球選手莎賓娜（Sabina Altynbekova），25日宣布結婚。6年前在台灣參加亞洲青年女子錦標賽，因天使臉孔，9頭身身材爆紅的她，曾紅極一時，日前宣布結婚，並上傳數張照片引起粉絲道賀。

馬來西亞《中國報》報導，莎賓娜被一位哈薩克電商巨頭追走，這位年輕富豪身高超過185公分，兩人在哈薩克相識。

莎賓娜182公分的高挑身材，腿長達120公分，加上水汪汪大眼的空靈氣質，6年前來台參加亞青女排賽，因高挑身材和精緻五官瞬間爆紅，當時連哈薩克總統找他擔任體育親善大使，但之後陷入整形疑雲低潮。

2015年她加盟日本企業女排，受邀上了不少節目，成了排球界最炙手可熱的巨星。不過莎賓娜2015年加盟日本後，頻頻參加商業代言活動，且容貌大變，嘴脣比以前更厚，眼睛少了空靈感，被日媒批臉上飄出「塑膠味」、「女神崩壞」。

從人人追捧的排球女神，跌入「惡評地獄」，莎賓娜一度意志消沉，幸好在父親的開導下，她選擇離開了日本，回到哈薩克埋頭苦練，從淪落替補拚上先發國手，更考上最高學府阿利法拉比大學，相當激勵人心，也找回當時清純可人的模樣。莎賓娜選在聖誕節發布喜訊，也令粉絲相當驚喜，紛紛留言祝福。

▲▼「排球女神」的哈薩克選手莎賓娜（Sabina Altynbekova）

▲莎賓娜與先生辦結婚登記。（圖／翻攝自altynbekova_20 IG）

▲▼「排球女神」的哈薩克選手莎賓娜（Sabina Altynbekova）

▲▼「排球女神」的哈薩克選手莎賓娜（Sabina Altynbekova）

▼當年爆紅情況。

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