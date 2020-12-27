　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新冠病毒「塞鼻孔」自願染疫！　2500人爭拿15萬：光榮病死

記者黃心瑀／綜合報導

新冠肺炎肆虐全球之際，有2500名英國人竟然「自願染疫」，以便進行對新冠病毒的研究，這些人拿到含有一定病毒劑量的實驗疫苗，並從鼻子的部分將其放入，好讓病毒能夠順利進入體內感染。一名想參與試驗的志願者對於這樣的實驗不僅不反感，反而向媒體表示「光榮的病死總比死於癡呆來的好！」

綜合外媒報導，這是全球第一個利用人體所進行的新冠病毒試驗，2500名志願者利用含有一定劑量的實驗型鼻疫苗，讓自己被新冠病毒感染；專家表示，這項試驗的起頭，是由於有新證據顯示，感染新冠病毒且為輕狀者，染疫之後至少會有4個月的免疫時間。

英國政府早在10月時就宣布了這項試驗，目的是為了測出能讓人類染疫的「最低病毒量」，將獲得政府3360萬英鎊（約13.1億元台幣）的資助。不過故意讓健康的人感染病毒，在醫學界裡存在倫理道德問題，也不常見，因此試驗花了幾個月的時間獲得倫理委員會跟監管機構的批准。

▲▼英國2日宣布批准輝瑞疫苗，新冠疫苗，疫苗接種，施打。（圖／路透）

▲英國批准輝瑞疫苗施打，但現在傳出變種病毒擴散。（圖／路透）

該試驗預計在2021年1月啟動，預計於5月時能夠得到結果，受試者將被安排住在專科疾病診所，在接受病毒後將會被隔離3周，還可拿到4千英鎊（約15.6萬元台幣）的錢，身邊隨時配有專業醫務人員跟科學家，仔細檢查病毒在體內的行為，並確保受試者的安全；參與研究之後，受試者將會接受24小時的監控，以確保健康無虞。

倫敦帝國理工學院的黏膜免疫專家彼得（Peter Openshaw）表示，研究人員的目的是讓病毒在受試者的鼻子中進行繁殖，他們認為，透過採取一切的預防措施，感染可以受到限制。該項試驗的共同研究專家則稱，絕對不會輕意的用已知人類病原體感染受試者，但這樣的試驗能夠帶來大量的知識。

一但完成第一階段的試驗，研究人員將可以密切研究疫苗如何於體內揮作用，從而阻止新冠肺炎的感染。對此，受試者格裡爾（Greer）表示「很多人感染了這種疾病，但沒有任何發言權，希望自己的貢獻可以讓這些人不再盲目」，18歲的阿拉斯提亞（Alastair Fraser-Urquhart）則表示，希望自己的貢獻可以讓世界早日擺脫疫情。

報導中指出，目前受試者的年齡限制為18歲到30歲的健康人士，66歲的保羅（Paul van den Bosch）儘管年齡未達標準，但仍希望可以放寬限制，讓自己也接受試驗，更稱「光榮的病死總比死於癡呆來的好！」

ET快訊
「排球天使女神」宣布結婚！　老公身分超狂
「取腸子做陰道」被問：腸汁不臭？　小A辣高EQ回應
快訊／梁靜茹唱一半「情緒崩潰癱地」　哭到站不起來
男被當垃圾袋輾斃　司機「0肇責」家屬怒了
網紅「掉入冰川身亡」　個人帳號發訃聞
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新冠病毒「塞鼻孔」自願染疫！　2500人爭拿15萬：光榮病死

「排球天使女神」莎賓娜宣布結婚！　老公是185cm電商巨頭

「聖誕老人」造訪養老院...18人身亡！　157人慘中鏢

男星受邀聖誕趴…飲料遭下毒狂嘔「認不出媽媽女兒」！慘失去記憶

2021年「2種新病毒」席捲全球！　他預言：中國將再爆發

夏威夷火山爆發遊客硬闖拍照！護林員崩潰：會吸入致命氣體

少女家中拆禮物…下秒遇「子彈射爆窗」險死！驚揭槍手詭異行徑

紐約診所驚爆「疫苗醜聞」！涉詐欺取得2800劑　慘遭刑事調查

15駕駛染疫隔離中！東京地鐵「開天窗」3成班次被迫停駛

伊凡卡爆出書大談「梅蘭妮亞不合說」...砸8億佛州購屋為選舉鋪路

梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

長太像了！14隻和尚鸚鵡排排站 媽點名還忘名字...網：真的會錯亂

鬼鬼超緊連身衣慶聖誕節　Lulu一看太辣：前面2顆害羞頭頭

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

活蝦餐廳賠慘！海軍棄單16桌菜　每桌6折賣補貼...老闆：損失8萬

託老公剃腳毛...2寶變「貴賓雞爪」　妻回家氣炸：別叫男人做任何事

新冠病毒「塞鼻孔」自願染疫！　2500人爭拿15萬：光榮病死

「排球天使女神」莎賓娜宣布結婚！　老公是185cm電商巨頭

「聖誕老人」造訪養老院...18人身亡！　157人慘中鏢

男星受邀聖誕趴…飲料遭下毒狂嘔「認不出媽媽女兒」！慘失去記憶

2021年「2種新病毒」席捲全球！　他預言：中國將再爆發

夏威夷火山爆發遊客硬闖拍照！護林員崩潰：會吸入致命氣體

少女家中拆禮物…下秒遇「子彈射爆窗」險死！驚揭槍手詭異行徑

紐約診所驚爆「疫苗醜聞」！涉詐欺取得2800劑　慘遭刑事調查

15駕駛染疫隔離中！東京地鐵「開天窗」3成班次被迫停駛

伊凡卡爆出書大談「梅蘭妮亞不合說」...砸8億佛州購屋為選舉鋪路

網紅家家挺過「直播露點」風波！　粉絲數暴漲…自介改名力甩標籤

攻城獅主場週2場狂賣13924票房　周邊熱銷單週進帳破660萬

陳彥婷產後2個月速恢復「穿短裙露出筷子腿」　網羨慕：根本少女

女大生大腸長到心臟！便秘17天「屎像坐雲霄飛車」　醫見X光照嘆氣

被美食模型騙進餐廳　店員還嘲諷「呵呵」讓他氣炸

《雙層公寓》22歲女大生閃婚！「想要笑聲不斷的家」登記日浪漫

新冠病毒「塞鼻孔」自願染疫！　2500人爭拿15萬：光榮病死

「排球天使女神」莎賓娜宣布結婚！　老公是185cm電商巨頭

萊豬過了…立法院訂便當要求「豬隻來源」　會議紀錄網看傻

快訊／台南夜間驚人大火！家具工廠全面燃燒　火光照亮夜空

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

國際熱門新聞

泰貴妃千張慾照外流　仍得「泰王專寵」貼心陪出巡

日本研擬「禁止外國人入境」到1月底為止

有片！「部長妳的奶好兇」　議員開會緊盯豪乳

先知驚世預言2021：殭屍將統治地球！

阿嬤求幫修GameBoy　任天堂神應對

日本鎖國禁入境！台灣進豁免名單

日本宣布鎖國禁外國人入境　台網友5字推爆

「逼車急煞」惹大車司機發火　全速撞爆賓士！網讚：這罰單太療癒

女大生擁32HH巨乳　露溝絕望求募款

移植名醫壓力大！在病人肝臟「刻自己姓名」

他預言：中國2021年再爆新病毒

她下班遭行刑式開槍爆頭　慘死畫面曝

全球突破8000萬例！日本單日3881例破紀錄

賞鳥男田中挖出逾千枚古金幣...價值破3000萬

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

快訊／華航返台　有症狀暴增至5人

4人無菜單料理吃7000怒公審　主廚回應

吳宗憲火大「看新聞才知Sandy辦耶誕趴」：不再當盡責父親

快訊／騎士上國1遭輾斃！屍塊四散　聯結車爆胎

日本天皇理髮師教正確洗頭防掉髮

辛龍「已離開吳宗憲公司」　憲哥不再提他

陳建州深夜連續道歉4次！

林書煒15歲女兒長大了！　「超齡高冷臉」美翻

3個月噴160萬換得分手！癡情男：沒發生過關係

扯爆！春水堂驚見「湯鍋變泡腳桶」

西門街頭公開徵友　吊嘎妹蹲坐找乾爹

泰貴妃千張慾照外流　仍得「泰王專寵」貼心陪出巡

西門妹舉牌徵乾爹　加LINE實測

託老公剃腳底毛！2寶變貴賓雞爪

更多

最夯影音

更多
梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！

梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！
林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

長太像了！14隻和尚鸚鵡排排站 媽點名還忘名字...網：真的會錯亂

長太像了！14隻和尚鸚鵡排排站 媽點名還忘名字...網：真的會錯亂

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面