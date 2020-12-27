男星受邀聖誕趴…飲料遭下毒狂嘔「認不出媽媽女兒」！慘失去記憶

▲馬來西亞42歲男演員慈可（Cico Harahap）2016年遭友人投毒，如今逐漸康復中。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞42歲男演員慈可（Cico Harahap）2016年聖誕節慘遭友人投毒，喝下「毒飲料」，出現嘔吐、臉部充血等症狀，且在清醒後失去記憶及言語能力，認不出女兒和媽媽，被傳中邪。身為歌手的母親烏吉（Uji Rashid）近日上節目提及此事，直言「醫生當時說，飲料被加入多種毒藥，會在4小時內置人於死。」

中國報報導，活耀於70年代的烏吉是名馬來資深歌手，42歲兒子慈可則以演員身分闖蕩演藝圈，但卻在2016年12月25日當天遭友人投毒，嚴重影響他的腦部、器官及聲帶。

回到2016年事件發生當下，當時的慈可受邀出席生日聚會，在喝下「加料飲料」後中毒，不斷嘔吐、臉部充血，被不知名人士送回家門口，隨後由家人送他到醫院接受治療。但就在清醒後，他失去記憶和言語能力，就連烏吉及他的女兒也認不得。此後，因慈可無法好好說話和讀書，被誤傳為中邪。

▲烏吉引述醫師的說法指出，慈可喝下的「加料飲料」含有多種毒藥，會在4小時內置人於死。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

為了照顧慈可，烏吉推掉不少工作，一家經濟狀況陷入困難，所幸有歌迷願意提供暫時生活的地方，並於去年成功申請「人民組屋計畫」（PPR）補助。

烏吉在節目中提到，當時慈可出事讓她大受打擊，「醫師證實他喝下的飲料中有多種毒藥，毒藥會在4小時內置人於死地」，所幸兒子如今正逐漸復原當中，只有說話發音及讀寫仍有些困難，「好在上蒼庇佑，兒子能活到今天。」

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