夏威夷火山爆發遊客硬闖拍照！護林員崩潰：會吸入致命氣體

▲夏威夷幾勞亞火山爆發，岩漿瞬間噴出。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

夏威夷幾勞亞火山（Kilauea volcano）20日晚間噴發，燒得通紅的岩漿瞬間噴出，而陣陣的火山灰也直竄天際。美國地質調查所隨即將航空警戒由橘色調升為紅色，並要求航班避開幾勞亞火山周遭空域。不過國家公園的工作人員近日卻表示，火山爆發的消息傳出後，竟有數十名遊客硬闖管制區域，只為了一睹火山爆發的光景。他提醒，其實只要稍有不慎，就有可能會吸入火山氣體或是跌進火山口，呼籲民眾不要再以身試法。

根據當地媒體報導，幾勞亞火山20日晚間噴發，蕈狀的濃煙直衝天際，過程持續約1個小時，瞬間染紅夜空。由於噴出的火山灰可能會大量排放至大氣層，美國地質調查所當時也緊急將航空警戒等級從橘色上調至紅色。另一方面，深169公尺的火山口在24日形成熔岩湖。

▲蕈狀雲瞬間竄向天空。（圖／達志影像／美聯社）



夏威夷火山國家公園的首席護林員克拉奧（Jack Corrao）卻無奈表示，這幾天有許多遊客為了一覽火山爆發的光景，並拍下火山的照片與影片，竟冒險闖入管制地區，而當遊客進入管制地區後，護林員們也被迫要集中精力於保護這些民眾，反而讓工作人員陷入危險之中。

克拉奧提醒，民眾一旦進入危險地區，很有可能會因為一個失足，不小心跌落火山口，而且只要風向稍有變化，這些人很有可能就會吸入致命的火山氣體。

夏威夷火山國家公園的發言人表示，如果違反相關規定，將會被處以150美金（約新台幣4221元）以上的罰款，如經勸導仍在犯，罰款金額將會提高，並被逐出國家公園，呼籲民眾不要以身試法。

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