更新／土耳其發生規模5.4地震「狂搖20秒↑」！　深度僅2公里

▲土耳其27日發生極淺層地震。（圖／翻攝自歐洲地中海地震中心）

記者詹雅婷／編譯

土耳其東部27日當地上午9時37分（台灣時間27日下午2時37分）發生極淺層地震，依據歐洲地中海地震中心（EMSC）首波數據，規模達6.4，震央位在東南部最大城市迪亞巴克爾（Diyarbakır）西北方約107公里處，且深度僅2公里。不過，根據監測網站最新數據，規模現已下修至5.4。

根據網友最新回報，這場地震震感強烈，至少搖晃20秒，也有人從睡夢中被搖醒，可見網友家中的吊燈不斷晃動。

Breaking: Magnitude 5.4 earthquake strikes near Diyarbakır, Turkey. pic.twitter.com/nie4fglX8B — PM Breaking News (@PMBreakingNews) December 27, 2020

初稿：1451

更新：1503