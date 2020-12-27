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女大生擁32HH巨乳！露巧克力深溝絕望求募款　前男友父驚曝1句話

▲▼ 英國伯明罕女大生想做縮胸手術。（圖／翻攝自gofundme）

▲除了外界的異樣眼光，妲柏也有背部疼痛的困擾，影響睡眠。（圖／翻攝自gofundme）

記者詹雅婷／綜合報導

英國伯明罕一名女大生身高約157公分，擁有32HH傲人雙峰，但這天生的祝福對她來說早已變成「詛咒」，多年來背部因胸部太大感到疼痛，遭學校同學嘲笑，甚至引起前男友父親注意，被問是否為處女。如今，她想在半工半讀的同時，透過募資網站尋求協助，目標做縮胸手術解決困擾。

鏡報報導，20歲女大生阿蜜納塔妲柏（Aminata Daboh，以下簡稱妲柏）自青春期開始，就發現她的胸部發育比同年齡女同學還要好，到了就讀中學時，已擁有JJ罩杯的傲人身材。但她卻因此被同校學生嘲笑，直接把她的大胸部與某位A片演員聯想在一起，更封她為「大奶妹阿蜜納塔」。

「每個人都覺得我在性方面亂交，但這並非事實」，如今擁有32HH傲人雙峰的妲柏坦言，很多人都會跟她說「妳的胸部真大」，每當穿上襯衫，視覺效果都讓她的胸部看起來更大，且當15歲、16歲開始談戀愛時，當時男友父親還對兒子說「妳的女朋友是處女嗎？她的胸部真的很大」。

EXCLUSIVE: She says they cause her 'unbearable' pain.

Daily Mirror 發佈於 2020年12月26日 星期六

除了外界的異樣眼光，妲柏也有背部疼痛的困擾，影響睡眠，且以前愛運動的她現在也因為胸部太大受到影響，「我找不到能支撐我跳起來時的胸罩。」最終，她的母親建議，可以接受手術來解決問題。

儘管尋求NHS醫療體系的過程不如預期順利，但詢問倫敦一間診所後，妲柏得知縮胸手術費用落在8千英鎊至1萬英鎊之間。如今的她正在努力找工作，打算半工半讀來賺手術費用，同時也在募資網站開設網頁尋求外界協助，現已湧入1675鎊善款。

▲▼ 英國伯明罕女大生想做縮胸手術。（圖／翻攝自gofundme）

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