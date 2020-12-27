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譚德塞轟全球目光短淺！急喊汲取教訓：新冠不是最後一場疫情危機

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

文／中央社日內瓦26日綜合外電報導

世界衛生組織秘書長譚德塞表示，新型冠狀病毒危機不會是最後一場大流行（pandemic），且如果不著手處理氣候變遷、動物福址問題，改善人類健康的努力註定失敗。

為標記首個「國際流行病防範日」（International Day of Epidemic Preparedness），譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）錄製一段影片，譴責循環式的「危險短見」，說大家針對疫情猛砸鈔票，但卻未對下一個大流行預做準備。

他表示，該是從2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情汲取教訓的時候了。

譚德塞說：「全世界不斷處於驚恐慌張與不理不睬的循環中，這情況已經太久了。」

「疫情一爆發我們就猛砸錢，疫情結束我們又忘得一乾二淨，對下一個可能的疫情毫無作為。這是危險地目光短淺，坦白說很難理解。」

▲▼世衛（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

▲世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

2019冠狀病毒疾病爆發前幾個月，全球疾病預防監控委員會（The Global Preparedness Monitoring Board, GPMB）2019年9月首度針對世界各國在衛生緊急事件準備度方面作出年度報告。當時報告指出，全球在因應潛在性大流行上可悲的毫無準備。

譚德塞指出：「歷史告訴我們 ，這次大流行不會是最後一個，傳染病（epidemic）是無法改變的事實。」

他又說：「這場大流行已凸顯出人類、動物、地球的健康密不可分。」

「改善人類健康的努力註定失敗，除非探討人類與動物間重要相互作用，並因應氣候變遷這個導致地表愈來愈不宜人居的外在威脅。」

法新社彙整的官方統計數字顯示，新型冠狀病毒疫情自去年12月在中國爆發之後，目前為止全球通報至少有175萬人病亡，以及8000萬個確診病例。

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