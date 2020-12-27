英媒：牛津新冠疫苗最快4日開打　政府目標2週施打200萬劑

▲英國牛津大學及藥廠阿斯特捷利康共同研發新冠疫苗。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／編譯

英國牛津大學所研發的新冠疫苗最快28日就能獲得監管機構批准，依據當地媒體取得的消息，數百萬人預計自明年1月4日起就能接種疫苗。據悉，當局現已設定目標，無論是牛津疫苗或是輝瑞疫苗，要在2周內完成200萬人次接種。

綜合英媒《週日電訊報》等報導，這支疫苗為牛津大學與藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）所研發的疫苗，已生產多達數百萬劑，隨時能夠投入使用。依據白廳（Whitehall）內部消息，現階段的限制因素為供應，並非下達接種疫苗部署動作，且輝瑞疫苗接種相關程序非常困難，牛津疫苗相較之下較為容易，猶如施打流感疫苗。

牛津大學科學家花費數月時間研究新冠疫苗，外傳最快28日就能獲得監管機構批准，且在獲得批准的一週內就能開始施打；《週日電訊報》則指出，疫苗明年1月4日就能在英國全境推出，而政府已訂購1億劑疫苗。牛津大學首席研究員吉爾伯特（Sarah Gilbert）上周表示，「必須要給監管機構多一些時間，但我真的希望這一刻不會太遙遠。」

目前已知牛津疫苗更容易儲存及配送，與輝瑞疫苗嚴格的低溫存放環境相比，有利於大量分發程序，且部分體育及會議場館被當作大規模疫苗接種中心使用，預計下月開放。

截至24日晚間，英國已有61萬6933人接種第一劑新冠疫苗，其中有51萬2594人位在英格蘭地區。依據英國政府26日發布的最新數據，單日新增3萬4693例確診、210人染疫死亡，全英國累計225萬6005人感染新冠病毒，其中7萬405人病逝。

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