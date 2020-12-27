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她感覺「右胸怪怪」以為運動內衣不合身　竟發現罹患乳癌！

▲桃園市張姓男子去年起透過交軟體陸續認識3名未成年少女，私下假藉「按摩治病」，卻趁機摸胸猥褻或性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲英國一名女子感覺右胸不適，一開始以為只是運動內衣不合身，就醫後才驚覺罹患乳癌。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者吳美依／編譯

英國奧爾特靈厄姆（Altrincham）的琳賽（Lindsey Bishop）生產後努力運動減肥，某次健身時發現右胸出現「奇怪的拉扯感」，一開始以為只是胸部搖晃加上運動內衣不合身，不適感之後卻逐漸演變成疼痛，就診才發現罹患乳癌。

40歲的琳賽是一名職業婦女，與丈夫德魯（Drew）育有2女，自認非常健康。她接受《曼徹斯特晚報》採訪時回憶，生下小女兒的18個月後開始出現異狀，且第一、二次檢查都沒發現病根，因此當時「完全沒有認真看待這件事」，直到接受超音波掃描後，才發現罹患HER2陽性（HER2-positive）乳癌，且輕微轉移到前哨淋巴結。

琳賽得知罹癌後忍不住哭泣，「我完全處於震驚之中。我必須等待一周才能獲得（腫瘤）切片報告結果，這是我此生最漫長的一周」。醫師表示，她的病情危險，但能透過化療、放射治療與乳腫瘤切除手術治療。

琳賽2017年3月17日起展開療程，每次門診都非常害怕，尤其在即將得知腫瘤是否擴散以前，甚至差點恐慌症發作，「我服用很多化療藥物，看著其他病人來來去去，而我卻還在這裡，體內充滿有效的毒藥。這真的很難熬，我的內心深處非常沮喪不安，彷彿癌症阻止我成為一名女人」。

"I’d been exercising to try and lose my baby weight, so put it down to my boob jiggling around and an ill-fitting sports bra."

Mirror Mums 發佈於 2020年11月15日 星期日

根據《鏡報》，琳賽不願讓太多人知道病情，但看著自己掉髮、即將失去乳房，還必須向年幼女兒坦承病情，內心深受煎熬，罹患嚴重焦慮症，「我感覺無法應對發生的事情……如此脆弱，像是身處一個非常恐怖與黑暗的地方」。

幸運的是，琳賽2017年6月被發現腫瘤縮小，她繼續接受化療至8月，切除乳房與淋巴結，並於隔年9月接受20次放射治療，最終消滅體內癌細胞，並獲得醫師認可，成功抗癌。

琳賽康復後求助精神科，「花了很長一段時間才能夠公開談論這件事」，但如今「真正意識到什麼才是重要的、誰才真的支持我，也結交了一些非常好的朋友。我更加珍惜生命，因為了解到什麼事情都可能發生」。

儘管琳賽50歲以前必須每年接受乳房X光檢查，但她現在已經振作起來，開始跑步提升身心健康，並與慈善組織預防乳癌（Prevent Breast Cancer）合作，參與馬拉松賽事協助募款，強調定期檢查、早期治療的重要性。

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