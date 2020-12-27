英2500人自願染疫！全球首個新冠「人體挑戰試驗」　報酬15萬

▲英國將展開全球首個新冠肺炎「人體挑戰」試驗。圖為英國護理師照顧新冠肺炎患者。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

英國預計明年1月展開全球第一個新冠肺炎「人體挑戰」（Human Challenge）試驗。高達2500名受試者自願染疫，協助研究，並可獲得大約4000英鎊（大約新台幣15萬元）的酬勞。政府表示，醫療團隊試圖分析受試者體內的病毒與染疫情況，「發現導致一個人感染的最少病毒數量」。

綜合《太陽報》、《每日郵報》等外媒報導，自願受試者年紀介於18至30歲，接種實驗性鼻道疫苗並遭感染後，將在醫院內隔離2至3周，接受全天候監測，即使只出現輕微症狀也會服用瑞德西韋（remdesivir）。第一批90名受試者1月就會展開試驗，科學家預期5月獲得初步結果。

18歲受試者阿拉斯泰爾（Alastair Fraser-Urquhart）表示，他想要協助「世界快點擺脫這場疫情大流行」並且「拯救成千上萬條生命」，應該好好把握貢獻機會。29歲的珍妮佛（Jennifer Wright）心意堅定，「我的一些朋友替國民保健署（NHS）工作，整個疫情期間都在承受風險，我卻一直獲得照顧且非常安全」。

「人體挑戰」涉及感染健康個體的道德問題，因此不常被使用。但是，英國政府已經提出3360萬英鎊（大約新台幣12億元）預算，投入此計畫，由倫敦帝國學院 （Imperial College）、NHS皇家慈善醫院以及藥廠hVIVO共同進行實驗；免疫反應樣本也將被送往國防部實驗室檢測。

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