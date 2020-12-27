神鬼先知驚世預言2021大動盪！殭屍統治地球、超級戰士拯救人類

▲諾查丹瑪斯400多年前的預言，再次引發關注。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者王佩翊／編譯

法國最有名的星象家諾查丹瑪斯（Nostradamus）雖然早在1566年就離世，但是他所寫的預言書《諸世紀》（原名《百詩集》）卻因數度成功預測歷史大事而流傳至今，其中包括法王亨利二世之死、法國大革命、希特勒崛起以及911事件等。近日英國《鏡報》就整理了諾查丹瑪斯對於2021年的六大預言，並分析了預言中可能帶有的含意。

1、殭屍啟示錄

根據諾查丹瑪斯在《諸世紀》的說法，2021年會有一名來自俄羅斯的科學家製造一種生物武器，而這個武器會製造出一種可怕的病毒，使人類變成殭屍，進而滅絕。他寫道，「年輕人越來越少，半死不活以成就新的開始。因為怨念而死亡，他會使他人綻放光芒。在一個崇高的地方會發生大災難。許多父母死於無盡的悲傷中，哀悼中的婦女，她是萬惡的怪物，將毀滅整個世界。」

▲諾查丹瑪斯稱，2021年發生的飢荒，規模將會超越以往。（示意圖／達志影像／美聯社）



2、聖經中的飢荒

《諸世紀》中提到，地球在2021年將會遭遇聖經中所描述的大饑荒。而這也與諾查丹瑪斯的另一個世界末日預言相關，他曾說，世界末日將會發生在越來越頻繁的地震災害與病毒傳播之後，而兩者都發生在2020年。諾查丹瑪斯寫到，2021年的大飢荒規模極大，是全世界前所未見的。

諾查丹瑪斯說，人類在經歷巨大的災難後，將面臨更嚴峻的災難，「巨大的原動力將會重建這個時代：雨、血、奶、飢荒、鋼鐵以及瘟疫，是天堂的火焰，是一顆長期運行的火花。」

3、太陽風暴

諾查丹瑪斯寫道，巨大的太陽風暴將會在2021年對地球形成巨大的破壞。在諾查丹瑪斯的年度星座運勢中，他提到，「我們將看到海水漲起，地球沉沒。」

他也提到，隨著災難開始在全球各地發生，會有大規模的移民出現，生活在地球上的人們將開始搶奪僅剩的自然資源，進而引發全球戰爭。

▲寓言中也提到，地球將會遭到撞擊。（示意圖／翻攝自美國NASA官網）



4、地球遭小行星撞擊

諾查丹瑪斯說，地球不但會遭到彗星撞擊，還有可能導致大量的自然災害。他寫道，「人們在天空中看到火焰與長長的火花。」

事實上，美國太空總署NASA也正在監測天空中是否會發生撞擊，特別是有可能在2021年5月6日撞上地球的小行星2009 KF1。

▲寓言中提到，「西部將會發生大地震」，許多人都認為地點將會是美國加州。（示意圖／免費圖庫pxhere）



5、加州大地震

諾查丹瑪斯預言，美國將會發生一場大地震，而根據後人解讀，大地震發生的地點很有可能就在加州，發生時間則是會在2021年11月25日。他在書中寫道，「傾斜的公園，巨大的災難，穿越整片西部土地和倫巴底的船，船上的大火、瘟疫以及囚禁。水星在射手座，土星在衰落。」

▲預言寫道，人類將會依靠腦部植有晶片的超級戰士拯救世界。（示意圖／路透）



6、士兵的腦部被植入晶片

諾查丹瑪斯預言，2021年晶片將會被植入軍人的腦部，以提升作戰能力。他說，這些超級戰士將會領導武裝部隊，拯救人類。

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