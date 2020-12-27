伊凡卡爆出書大談「梅蘭妮亞不合說」...砸8億佛州購屋為選舉鋪路

▲伊凡卡與丈夫庫許納日前在邁阿密的一座私人島嶼上購入價值3000萬美金的房子。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普即將於明（2021）年正式卸任，而他的女兒伊凡卡則被傳出，有意要出版第三本書，內容將提及自己在白宮擔任顧問的大小事，不僅如此，她還打算正式進入政壇，並以佛州作為跳板，在此展開政治事業。事實上，伊凡卡早在2009年與2017年就曾經出書，消息人士指出，她可能會在第三本書中澄清一連串曾經困擾她的話題，包含外界抨擊她不適任白宮顧問，又或者是她與第一夫人梅蘭妮亞的不合傳言。

根據《紐約郵報》引述消息人士報導，美國第一千金伊凡卡在擔任父親川普的白宮顧問期間，已經留下「大量的筆記」，而這些都將成為她第三本書的素材。據悉，目前已經有相關人士與伊凡卡接觸出版新書的事宜，而伊凡卡本人似乎也有意接受這個邀約。不過另一名消息人士則說，伊凡卡目前還不會馬上提筆撰寫新書，因為她的心力都放在家庭與在白宮的工作上。

▲據悉，新書內容可能包含伊凡卡擔任白宮顧問期間發生的事。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，伊凡卡有興趣接受提議是因為她想要澄清一些困擾她的問題，其中包含有人批評她不勝任白宮顧問一職，還有她與繼母梅蘭妮亞的不合傳言。不僅如此，她也可能談及自己在女性問題與推動育嬰假上所做的努力。消息人士還指出，伊凡卡會在新書中澄清紐約州對川普集團與她本人的指控。

《紐約時報》則報導，伊凡卡已經在為自己的政治生涯做打算，她有意將佛州當作自己進入政壇的大本營，並再次發展政治事業。報導稱，她可能會以佛州為跳板，在此投入選舉。事實上，伊凡卡與丈夫庫許納12月初就被爆料，已經在邁阿密購入了一棟價值3000萬美金（約新台幣8.4億）的房產，據傳是為了將戶籍轉移到該地，讓伊凡卡可以正式在當地參選。

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