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失業救助到期！川普拒簽25兆元疫情紓困案　1400萬美國人將斷炊

▲▼美國,北美要聞,失業,店租,房租。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國失業人口仍高達數百萬，商家與公寓也因疫情紛紛轉租求租。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

數以百萬計的美國人在疫情期間領取失業救助金，但美東時間周六（26日）期限將屆，總統川普卻於本周撂話拒簽參、眾兩院皆迅速通過的8920億美元（約新台幣25兆元）紓困案，而在國會也拒絕重修的硬碰硬情況下，致使失業的美國人面臨斷炊。

路透社報導，川普本周拒絕的紓困案總金額為2.3兆美元（約新台幣64.6兆元），其中8920億美元為疫情紓困金，給予真正急需用錢的美國人，其餘1.4兆美元（約新台幣39.3兆）則是維持政府正常運作的開銷。

參、眾兩院的兩黨人士與川普本人先前已因金額和內容的爭議，以及美國總統大選的分心，使紓困案延宕，如今參、眾兩院的兩黨人士趕在本周結束前達成協議並迅速通過，下一步聯準會（Fred）能如期放款，卻遇到川普要求再修改，而國會拒絕的情況下，令時程被迫再度延後。

川普在推特影片中表示，這一輪紓困案版本過於冗長，而且過於奢侈地將部分資金給予外國政府，卻讓美國人民一人只能領600美元（約新台幣1.7萬元），若不提高至2000美元（約新台幣5.6萬元）一人的話，就不予簽署通過。

此一消息對本月26日失業救助到期的數百萬美國人而言無疑是一項打擊，除了1400萬美國人面臨領不到錢的情況，部分政府部門也在29日被迫暫時關閉。當前疫情在各層面深深影響美國社會，除了醫院系統外，工作與房租也遇上大規模影響。全美各地在今年下半已開始大量傳出房東驅趕租客的事件，但租客失業、待業或無法領取救助金，便無法繳出房租，如今紓困案也再度變得遙遙無期，已有人家在窗外掛上白底血紅大字，「沒有工作，不繳房租。」

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