美「神秘露營車」爆炸！FBI聯手警調查500道線索　鎖定63歲嫌疑翁

記者張靖榕／綜合外電報導

美國聯邦調查局（FBI）現在正就納許維爾（Nashville）汽車爆炸案的500道線索和通報，展開進一步的調查。這起聖誕節當天，發生在美國民謠重鎮心臟地帶的露營車爆炸案，在案發前15分鐘車上曾傳出廣播，女人聲音警告大家盡快撤離，並表示即將爆炸。

納許維爾（納什維爾，Nashville）是美國鄉村民謠的重鎮，市中心也有許多表演場所，不論音樂或是脫口秀表演，這裡都是一個很好試水溫的地方。當地時間聖誕節清晨6點30分，市中心第二大道166號The Melting Pot餐廳外，一輛幾個小時前停妥的露營車在廣播警告後爆炸，威力重創兩旁至少20棟建築，41間商家受到不同程度的波及，樹枝斷裂，招牌崩落、玻璃全碎，甚至有店面門口全毀，附近的兩輛汽車也變成廢鐵；3名傷者在送醫後均無大礙。

▲除了FBI探員與當地員警，其他執法單位也加入調查。（圖／達志影像／美聯社）

事發至今已過一天，數百名聯邦探員與當地警察全部投入爆炸案調查。負責此案的FBI特別幹員寇爾內斯基（Doug Korneski）告訴路透社，所有人都在積極行動，包括辨別現場發現的人體組織，但他沒有再進一步說明。

寇爾內斯基表示，位於維吉尼亞州匡提科（Quantico）的FBI行為分析單位已經加入此次調查，將致力於解析爆炸案的動機，目前官方仍在試著找出嫌犯的身分已經為何選擇此攻擊手法。

美媒CBS引述執法單位消息人士指出，納許維爾當地63歲居民華納（Anthony Quinn Warner），目前已被官方列入嫌疑犯名單，因為爆炸的露營車與華納的露營車外觀非常相似。

「現在我們還沒準備好公開任何一名個案的嫌疑」，寇爾內斯基表示，所有人已針對500條線索和數名個案進行搜索調查，以找出與爆炸有關的線索。