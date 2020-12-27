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受刑人「聖誕夜自斷下體」狂噴血！　獄方揭原因：嬌妻拒夫妻探視

▲▼受刑人「聖誕夜自斷下體」狂噴血！　獄方揭原因：嬌妻拒夫妻探視。（圖／Google Maps）

▲受刑人安德列患有精神問題。（圖／Google Maps）

記者張靖榕／綜合外電報導

西班牙西南部監獄裡一名受刑人安德列（化名），在苦苦期盼耶誕夜的「夫妻探視」卻被妻子拒絕後，竟然切下自己的生殖器。一名獄卒發現安德列時，看見他已經倒在血泊之中幾乎喪命，緊急送往獄中醫療中心治療後才保住性命，但下體的命運尚不得而知。

根據《每日星報》（The Daily Star）報導，安德列在聖瑪莉亞港（Puerto de Santa Maria）的波多三世（Puerto III）監獄服刑，他幹過不少瘋狂事蹟。他曾因為在獄中用銳利物將自己的耳朵一片一片接連片下來，被獄方人員帶去接受精神治療；然而切下來的耳朵部分從未尋獲，獄方最終得出結論，若不是被安德列拿去馬桶沖掉，就是他自己吃下去了。

精神明顯出狀況的安德列，今年聖誕節他原先能利用監獄提供的「夫妻探視」權利，和自由身的妻子見面共度聖誕夜。不過她的妻子拒絕進監探視，決定聖誕夜不與他共度。

安德列在聖誕節當晚太過沮喪，竟將自己的生殖器狠狠切下。代表當地三所監獄獄方人員的協會「TAMPM Puertos」解釋前因後果，但並未說到安德列的生殖器究竟身處何方。

安德列個案點出了當前西班牙的問題，監獄警衛公會告訴當地媒體，這起事件即證明了當一名應該進到安全的精神病院的病患，卻被關在普通監獄裡會有的下場。

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