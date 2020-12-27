西班牙首現「新變種病毒株」4人確診！　同天輝瑞疫苗送到

▲輝瑞疫苗首批已送抵西班牙。（圖／路透）

文／中央社馬德里26日綜合外電報導

西班牙馬德里地方政府今天表示，英國近期出現具高度傳染力的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒，已在馬德里發現4起確診病例，首度在西班牙現蹤。

法新社報導，馬德里自治區衛生局副局長薩巴德洛（Antonio Zapatero）在記者會表示，這4名病患都是在最近由英國入境。

他說：「這些病患的症狀都不嚴重，我們知道這個病毒株傳染力更強，但不會引起更嚴重的症狀，因此沒有必要驚慌。」

西班牙今天收到首批由美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech研發的疫苗，明天將展開疫苗接種作業。

西班牙衛生部發表聲明說，3天前一輛冷凍貨車從輝瑞設在比利時東北部皮爾斯（Puurs）的工廠出發，今天抵達西班牙中部瓜達拉哈拉（Guadalajara）的倉庫。

這批疫苗在重新包裝後，將分送到西班牙17個自治區，以便依計畫，明天在全國各地展開接種作業。

根據西班牙衛生部，未來12週內，西班牙將收到450萬劑輝瑞疫苗，足以對約230萬人進行施打。

匈牙利政府發言人告訴路透社，今天已經展開疫苗接種作業，為醫療人員施打由輝瑞和BioNTech研發的疫苗。

匈牙利米蒂新聞社（MTI）報導，今天早上收到首批疫苗，足以為4875人施打。