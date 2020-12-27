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全球突破8000萬例！　日本「連2天創紀錄」單日暴增逾3881人染疫

▲▼日本,東京,機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本新增病例突破新高。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間27日上午4點30分，全球累計8018萬2793例確診、175萬5141死，單是耶誕節當日全球新增數就逾47萬例。美國仍是全世界疫情最嚴重國家，英國與歐洲則是受到新變種病毒所擾，日本雖出現返國旅客染新變種病毒，但目前未有國內群聚感染。儘管如此，日本染疫人數仍直線竄升，過去24小時通報近4000例，創下單日最高紀錄。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國確診病例數已經高達1889萬7780例、病故人數來到33萬1495人。印度是繼美國之後當前唯一破千萬確診的國家，累計1016萬9118例確診、14萬7343死。

目前全球累計破百萬確診國共17家，依序為美、印、巴西、俄、英、土耳其、義、西、德、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、波蘭、伊朗、烏克蘭和祕魯。

《日本放送協會》（NHK）報導，日本國內確診病例加上機場檢疫確診案例，累計共21萬8453例、，加上鑽石公主號郵輪確診共21萬9146人。病故人數則增至3247人，其中13人為鑽石公主號郵輪乘客。

日本全國26日新增染疫病例逾3881例，再打破25日寫下的3831人單日新高。此外，過去24小時新增47人病故，其中大阪府11人、東京都10人、兵庫縣8人。

日本當前有5名新變種病毒的確診者，皆分別從英國返國，在檢驗出確診後已展開隔離。根據官方學者指出，新變種病毒目前只在機場返國旅客身上看見，國境內並未有同樣病例的發生。

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