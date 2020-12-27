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日本全球鎖國！禁外國人入境　台灣「防疫模範生」進豁免名單

▲日本,新冠肺炎。（圖／路透）

▲日本28日起將實施全球鎖國，但是包含台灣在內等11國在豁免的可入境名單。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

日本新冠肺炎（COVID-19）疫情入冬之後再度嚴峻，再加上傳染力增強70%的英國變種病毒「B.1.1.7病毒株」，在日本已經發現病例，對此日本政府在26日研議，從28日起到明年1月底，禁止所有外國人入境，不過在經過討論之後，還是決定對11個疫情控制相對穩定的國家豁免，其中也包括「防疫模範生」台灣。

根據《朝日新聞》報導，在新冠病毒發生變異情況之後，日本政府就決定禁止英國和南非入境，未來這項措施將擴及到全球所有國家，從28日起到明年1月底，暫停外國人入境。

為了迎接明年春天的東京奧運，日本政府開始逐步實施相對寬鬆的入境規定，甚至考慮實施符合「防護措施」的小規模分散旅遊策略，但是隨著變種病毒的出現，日本的入境規定有重新「徹底審查」的必要。日本政府現在原則上，禁止英國、南非等150多個國家及地區的外國人入境。

▲▼ 台灣街景,台北101,人潮。（圖／達志影像／美聯社）

▲「防疫模範生」台灣名列日本鎖國的豁免名單，還是可以依照現行規定入境。（圖／達志影像／美聯社）

不過日本政府也依照目前的疫情控制狀況，豁免11個國家有條件入境，包括台灣、南韓、中國、越南等國家，入境對象包括短期商務人士，在配合嚴格防疫措施的前提下，可豁免14天的隔離檢疫，以及中長期居留者（如外派人員、技術培訓人員）在進行14天隔離檢疫之後，可以允許入境。也就是維持現行規定。

至於其他國家原則上禁止入境日本，但是有人道主義考量，以及外交官等特殊身分的外國人，還是可以允許入境。

▲▼日本成田機場。（圖／路透）

▲從變種病毒確診病例國家入境的日本人，須提交陰性證明才能入境。（圖／路透）

日本機場邊境也將在30日起加強管制，從已有變種病毒確診案例國家入境的日本公民，必須提交出境前72小時陰性證明。截至26日，已經發現9個國家有變種病毒確診案例，包括英國、南非、義大利、冰島和澳洲等。

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