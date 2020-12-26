冷戰時期英國傳奇「雙面間諜」逝世　享耆壽98歲

▲George Blake。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

英國前雙面間諜布萊克（George Blake）26日於俄羅斯逝世，享耆壽98歲。他於1944年至1961年間擔任英國的秘密間諜，後被起訴為前蘇聯刺探軍情而被判入獄42年。1966年他從倫敦越獄，之後一直生活在莫斯科，生活在鐵幕後的世界。

綜合外媒報導，俄羅斯對外情報局（SVR）26日對外公布這項消息，發言人更以「傳奇性人物、對國家有一份真正的愛」來形容布萊克。

據悉，布萊克1922年11月11日出身於荷蘭鹿特丹（Rotterdam），於一戰時期協助英軍並在當時取得英國公民身分，隨後1940年間搬至英國加入軍情六處，前往位於荷蘭的據點工作。布萊克在1948年前往首爾執行收集當時蘇聯遠東、濱海邊區、西伯利亞等地的消息，直至1950年的韓戰爆發後，他作為戰方代表遭到軟禁並被送往集中營。

▲英國軍情六處（MI6）倫敦市中心總部。（圖／達志影像／美聯社）

外媒指出，布萊克被俘期間開始信奉共產主義，於1951年的春天透過朝鮮軍官與蘇聯國家安全委員會（KGB，俄羅斯對外情報局前身）接觸，表明自己有意為蘇聯情報局合作，成為一名雙面間諜。

其雙面間諜的身分在1961年遭到揭發，英國政府隨即傳召和拘捕當時身在黎巴嫩的布萊克，而他也自認罪名，隨後被判處42年的刑期。不過，在3名獄友的幫助之下，布萊克在1966年逃獄前往東德，再轉到蘇聯生活。

在布萊克85歲生日時，俄羅斯對外情報局還曾公開授勳。他的死訊傳出後，俄羅斯總統普丁也致電家屬表示，「布萊克為保障戰略平衡、維護地球和平作出了不可估量的的貢獻，這位傳奇人物將永存我們心中」。

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