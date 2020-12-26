日本宣布鎖國！「禁止外國人入境」　台網友5字洗板推爆

記者林彥臣／綜合報導

日本新冠肺炎（COVID-19）疫情入冬之後再度嚴峻，再加上日前又傳入至少5例英國變種病毒「B.1.1.7病毒株」，讓日本政府開始研議，暫時禁止所有外國人入境，時間從28日起，到明年1月底為止。消息傳出後，也讓引發台灣網友的密切討論。

▲日本為了防疫，將鎖國到明年1月底。（圖／路透）



根據日本媒體news24報導，政府正在考慮一項新措施，將從28日到明年1月底之前，禁止所有外國人入境，政府方面正在為這項方針，做最後的調整，之前實施的短期商務旅客可免除14天檢疫規定，也將會重新調整檢討。

日本即將鎖國的消息傳出後，許多網友回應表示，「台灣請跟進」、「台灣也要跟進」、「日本都鎖了，台灣要跟進吧」、「台灣也要這樣才是，安全比較重要啊」、「只有鎖國，才能緩解」、「希望台灣也趕快跟進，一起守護台灣」。

▲但是也有網友認為，日本人防疫的態度不改變，鎖國也沒用。（圖／路透）



不過在PTT也有網友不看好日本鎖國的作法，「日本人這種智障的防疫態度，禁到明年年底也沒有用好嗎」、「帶病回去的日本人依舊到處亂跑沒人管，我看你要封到幾時」、「明年二月初開放後外國人不強制隔離病毒還不是一樣到處傳」。

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