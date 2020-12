一家都基因變種！所有男人沒指紋　遭罰款＋不能出國…超慘現況曝

▲或許對於我們而言,無法體會指紋有多大的用處,但對於沒有指紋的人來說,生活中多了許多不便。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/綜合報導

指尖上的紋路是人類獨一無二的生物特徵。隨著科技的進步,出國、投票,甚至是解鎖智慧型手機,都需要靠著指紋收集來完成。不過這個世界上卻有一群人因為基因發生突變,指尖光滑無比,為他們帶來極大的困擾。BBC採訪了來自孟加拉的薩克爾(Apu Sarker),以瞭解沒有指紋會帶給他們些什麼困擾。

據BBC報導,22歲的薩克爾是一名醫務人員,他們一家人都住在孟加拉北部的一個小村莊中。在他們的家族裡,所有的男性都發生了同一種基因突變,他們都沒有指紋。薩克爾表示,在他祖父的那個年代,沒有指紋並不是一件什麼大事,不過在他好聽的父親那一代,沒有指紋帶來的不便實在是太多了。

