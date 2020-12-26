一家都基因變種！所有男人沒指紋　遭罰款＋不能出國…超慘現況曝

▲或許對於我們而言，無法體會指紋有多大的用處，但對於沒有指紋的人來說，生活中多了許多不便。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

指尖上的紋路是人類獨一無二的生物特徵。隨著科技的進步，出國、投票，甚至是解鎖智慧型手機，都需要靠著指紋收集來完成。不過這個世界上卻有一群人因為基因發生突變，指尖光滑無比，為他們帶來極大的困擾。BBC採訪了來自孟加拉的薩克爾（Apu Sarker），以瞭解沒有指紋會帶給他們些什麼困擾。

據BBC報導，22歲的薩克爾是一名醫務人員，他們一家人都住在孟加拉北部的一個小村莊中。在他們的家族裡，所有的男性都發生了同一種基因突變，他們都沒有指紋。薩克爾表示，在他祖父的那個年代，沒有指紋並不是一件什麼大事，不過在他好聽的父親那一代，沒有指紋帶來的不便實在是太多了。

The family with no fingerprints https://t.co/A1dVUhYmWU — BBC News (World) (@BBCWorld) December 26, 2020

孟加拉在2008年，推出新的國民身份證，在辦理身份證之時，當局會將你的指紋收錄在資料庫中。不過，輪到薩克爾的父親阿邁勒（Amal Sarker）的時候，官員們被難倒了，他們不清楚該如何為阿邁勒辦理身份證，於是最後只給了他一張印有「無指紋」字樣的卡片。

2010年，新法規定，所有的護照和駕照上必須要有指紋。阿邁勒經過多次嘗試，出示了醫生的證明，證實自己天生沒有指紋後，他才終於獲得了護照。儘管如此，阿邁勒從未出過國，因為他擔心，他在機場可能會面臨許多麻煩。

另外，作為一個農民，騎機車來進行農活對阿邁勒而言是必不可少的。但由於他沒有指紋，他從來沒有拿到過駕駛執照。他告訴記者，「我交了錢，也通過了考試，但他們並沒有把駕照給我，因為我沒有指紋。」

▲由於沒有指紋，薩克爾一家的男性都無法自行申請Sim卡。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

阿邁勒隨身攜帶著支付駕照費用的收據，但當他被攔下時，這並不能給予他人和幫助。他至今已面臨這種情形兩次了，他向員警解釋自己的情況，也伸出了光滑的指尖讓他們檢驗，但這只是徒增員警的困惑，並沒有為他免除罰款。

在2016年時，政府強制要求購買手機Sim卡的人必須將指紋與國家資料庫進行匹配。薩克爾表示，「當我去購買Sim卡時，他們似乎很困惑，因為只要我把手指放到感測器上，他們的系統就會當機。」他因此被多家店家拒絕，所以他們家中的所有男性成員，現在都在使用以他母親名義發行的Sim卡。

這種讓薩克爾家族飽受折磨的罕見疾病被稱為「皮紋病」。據瑞士皮膚科醫生伊丁（Peter Itin）指出，這一疾病的患者通常有著指尖扁平、手上汗腺較少的問題，而且這種疾病大多為家族遺傳。

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