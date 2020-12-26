「逼車急煞」惹大車司機發火　全速撞爆賓士！網讚：這罰單太療癒

▲波蘭大車駕駛被賓士逼車，氣到直接加速撞上去。（圖／翻攝自YouTube／B.C.&Lowy）

記者張寧倢／綜合報導

開車上路最怕遇到惡意逼車，這樣的事件不只發生在台灣，連波蘭也出現這樣的危險駕駛。當地男子事發當時開著一台賓士，因不滿拖車行駛速度過慢，不斷從旁逼車、猛按喇叭，違規超車後更急煞擋路。拖車司機忍無可忍，直接從後方衝撞上去，懲處結果不僅讓賓士駕駛臉綠，網友也不禁大讚判決「太療癒」。

根據《B.C. & Lowy》翻譯與後續報導，一名男子開著賓士S210在單向雙線道上對大型拖車狂按喇叭、不斷逼車，惹得拖車司機拿出手機錄影蒐證。沒想到男子變本加厲，違規超車後竟還急煞、蛇行，擺明要擋住拖車去路。拖車司機被逼到忍無可忍，不甘示弱地踩下油門，撞爆賓士後方保險桿與擋風玻璃。

▲賓士駕駛違規超車還急煞。（圖／翻攝自YouTube／B.C.&Lowy）

影片中可以聽到，拖車司機加速時邊碎唸，「你死定了啦，啊不是很會開車？這次一定讓你紅！」賓士被撞爛後，男子下車理論時，拖車司機表示剛剛已經全程錄影，沒想到男子仍一臉不屑地稱自己也有錄影。警方根據雙方行車畫面裁定，拖車司機行駛間使用手機，遭罰200波蘭茲羅提（約新台幣1523元）。

然而，警察認定駕駛賓士的男子違規超車、危險駕駛，因此開出2張合計700波蘭茲羅提（約新台幣5330元）的罰單，另外再多扣12點交通違規點數。在波蘭一年若累計24點，就會被吊銷駕照。至於2台車輛的後續維修費，也將全部由賓士駕駛來負擔，讓男子因為這1分鐘的衝動，付出了不小代價。

影片被分享到網路社群後，不少網友在底下留言，「療癒的畫面與判決」、「台灣都是吃個應注意而未注意，至少3成肇責」、「波蘭判決公正」、「羨慕波蘭的法規還有明理的警察」、「後續的判決大快人心！」、「撞免費的最爽」等一面倒的讚聲。

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