　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「逼車急煞」惹大車司機發火　全速撞爆賓士！網讚：這罰單太療癒

▲▼波蘭大車駕駛被賓士逼車，氣到直接加速撞上去。（圖／翻攝自YouTube／B.C.&Lowy）

▲波蘭大車駕駛被賓士逼車，氣到直接加速撞上去。（圖／翻攝自YouTube／B.C.&Lowy）

記者張寧倢／綜合報導

開車上路最怕遇到惡意逼車，這樣的事件不只發生在台灣，連波蘭也出現這樣的危險駕駛。當地男子事發當時開著一台賓士，因不滿拖車行駛速度過慢，不斷從旁逼車、猛按喇叭，違規超車後更急煞擋路。拖車司機忍無可忍，直接從後方衝撞上去，懲處結果不僅讓賓士駕駛臉綠，網友也不禁大讚判決「太療癒」。

根據《B.C. & Lowy》翻譯與後續報導，一名男子開著賓士S210在單向雙線道上對大型拖車狂按喇叭、不斷逼車，惹得拖車司機拿出手機錄影蒐證。沒想到男子變本加厲，違規超車後竟還急煞、蛇行，擺明要擋住拖車去路。拖車司機被逼到忍無可忍，不甘示弱地踩下油門，撞爆賓士後方保險桿與擋風玻璃。

▲波蘭大車駕駛被賓士逼車，氣到直接加速撞上去。（圖／翻攝自YouTube／B.C.&Lowy）

▲賓士駕駛違規超車還急煞。（圖／翻攝自YouTube／B.C.&Lowy）

影片中可以聽到，拖車司機加速時邊碎唸，「你死定了啦，啊不是很會開車？這次一定讓你紅！」賓士被撞爛後，男子下車理論時，拖車司機表示剛剛已經全程錄影，沒想到男子仍一臉不屑地稱自己也有錄影。警方根據雙方行車畫面裁定，拖車司機行駛間使用手機，遭罰200波蘭茲羅提（約新台幣1523元）。

然而，警察認定駕駛賓士的男子違規超車、危險駕駛，因此開出2張合計700波蘭茲羅提（約新台幣5330元）的罰單，另外再多扣12點交通違規點數。在波蘭一年若累計24點，就會被吊銷駕照。至於2台車輛的後續維修費，也將全部由賓士駕駛來負擔，讓男子因為這1分鐘的衝動，付出了不小代價。

影片被分享到網路社群後，不少網友在底下留言，「療癒的畫面與判決」、「台灣都是吃個應注意而未注意，至少3成肇責」、「波蘭判決公正」、「羨慕波蘭的法規還有明理的警察」、「後續的判決大快人心！」、「撞免費的最爽」等一面倒的讚聲。

更多國際新聞
►影片流出！「部長妳的奶好兇」　議員開會盯豪乳：我視線移不開
►櫃姐下班遭「行刑式開槍」爆頭慘死！槍手埋伏4分鐘射殺畫面曝
►新冠確診破5萬！韓媒讚爆「台灣防疫」屌打南韓：追不到車尾燈

聽Podcast掌握美選及國際局勢

水噴霧讓妝容更服貼，戴口罩也不怕

ET快訊
指揮中心有共識！機組員居檢「7天+出關採檢」陰性才可外出
快訊／馬叔叔當爸了！一家三口全家福曝
急凍剩5度！最強寒流要來了　一張圖看氣溫變化
歐陽娜娜首回應退學之痛　認「我不行」棄當大提琴家
王彩樺17歲女兒美照曝光　激似偶像劇女神
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「逼車急煞」惹大車司機發火　全速撞爆賓士！網讚：這罰單太療癒

首批新冠疫苗運抵南韓！他們下周起施打...平民接種恐得等明年2月

幸運男玩老虎機！平安夜花1千多元「爽贏4.3億」

18項商品含超標石綿　日商宜得利會長公開致歉

巴菲特每年送「1萬美元耶誕禮物」　前媳婦秒懂暗示：跟著買

新冠破300萬！俄國急讓60歲長者打自家疫苗　部長：有效性高達95%

金正恩悶成宅男！今年出席「公開活動」僅53次...創上任以來新低

華裔新冠死亡率高達35%！紐約疫情分析出爐　亞洲人受影響最大

影／英女王踩桌「扭臀熱舞」　搞笑耶誕影片打假！批評者：很反胃

移植名醫壓力大！趁手術在病人肝臟「刻自己姓名」　下場曝光

包裹被偷10次！她「貓屎裝箱」反擊　傻賊上當扛了就跑...監視器全錄下

自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來

范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

7男12女汽旅內「做壞事」！高雄警開門一見全抓起來…2萬現金沒了

他用3產品吹麵粉！證實口罩功效 圍巾一吹「粉末狂飛」網讚：秒懂

474萬保時捷1元起標！2台賤價各2萬成交　秒變「殺肉場」零件車

染疫紐籍機師害慘空服機組員！　穿制服搭機捷被當「瘟神」拒進入

炎亞綸「沒想造成對立」要封鍵盤惹　堅持戴口罩受訪：不想成防疫破口

「逼車急煞」惹大車司機發火　全速撞爆賓士！網讚：這罰單太療癒

首批新冠疫苗運抵南韓！他們下周起施打...平民接種恐得等明年2月

幸運男玩老虎機！平安夜花1千多元「爽贏4.3億」

18項商品含超標石綿　日商宜得利會長公開致歉

巴菲特每年送「1萬美元耶誕禮物」　前媳婦秒懂暗示：跟著買

新冠破300萬！俄國急讓60歲長者打自家疫苗　部長：有效性高達95%

金正恩悶成宅男！今年出席「公開活動」僅53次...創上任以來新低

華裔新冠死亡率高達35%！紐約疫情分析出爐　亞洲人受影響最大

影／英女王踩桌「扭臀熱舞」　搞笑耶誕影片打假！批評者：很反胃

移植名醫壓力大！趁手術在病人肝臟「刻自己姓名」　下場曝光

天冷乾癬大爆發　台人愛吃冬季三寶….皮膚科看診人數飆升

江國豪回彰化指導有感觸　「以前在水泥地練滑壘」

指揮中心初步共識：機組員居檢加嚴「7天+出關採檢」陰性才可外出

跨年最冷恐成「屠殺夜」...陽管處：擎天崗虛弱水牛「緊急安置」

千千挨酸「只知道吃」自卑曝不想叫大胃王！哽咽：半夜常驚醒

民法成年下修至18歲　律師呂秋遠曝10點關鍵影響

柯文哲6周年／柯文哲任內蓋42處社會住宅　承諾維持每年1萬戶施工

爸寄大禮她感動到哭！　攤平「見這3字」眼淚秒乾：還要回家嗎？

柴柴對準麥克風！認真抬頭高唱「熬嗚～」　網笑：狗都超愛這首

「逼車急煞」惹大車司機發火　全速撞爆賓士！網讚：這罰單太療癒

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

國際熱門新聞

泰貴妃千張慾照外流　仍得「泰王專寵」貼心陪出巡

有片！「部長妳的奶好兇」　議員開會緊盯豪乳

超狂人妻開機了！無罩逛耶誕城...露蜜腿黑森林

她下班遭行刑式開槍爆頭　慘死畫面曝

24歲男吊橋拍TikTok墜20m亡

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

45萬人齊聚耶誕城...韓媒讚爆「台灣防疫」！

英國變種新冠病毒入侵日本　5名男女遭隔離

移植名醫壓力大！在病人肝臟「刻自己姓名」

手機落海…14天後「原地找回」　網：全日本都哭了

中國can help！他載中國專家抗疫...卻染新冠亡

賞鳥男田中挖出逾千枚古金幣...價值破3000萬

美聖誕節「汽車爆炸」驚現屍塊！關鍵影像曝

日本校規限穿白內衣　違規下場曝光

更多熱門

相關新聞

元旦起實名制口罩降價每片4元　基本工資調到24K

元旦起實名制口罩降價每片4元　基本工資調到24K

2021年元旦起，多項新制上路， 包括基本工資將微幅調整，時薪從158元漲至160元；民生經濟方面，因應萊豬進口實施配套措施、實名制口罩增量降價，14天10片共40元；還有交通部祭出機車族好康，多項制度攸關民眾荷包及健康，《ETtoday新聞雲》貼心報你知，一次看懂3大類22項新制與補助。

周杰倫聖誕收賓士千萬豪禮：真的誇張

周杰倫聖誕收賓士千萬豪禮：真的誇張

賓士大改款C-Class旅行車測試

賓士大改款C-Class旅行車測試

22項「元旦新制」懶人包！勞保調漲、上機車駕訓班領1300元

22項「元旦新制」懶人包！勞保調漲、上機車駕訓班領1300元

雪山隧道將公布慢速車車號

雪山隧道將公布慢速車車號

關鍵字：

波蘭賓士大車逼車急煞療癒按喇叭交通

讀者迴響

熱門新聞

海軍棄單16桌菜　老闆傻眼：魚都殺了

海軍因「防疫」棄活蝦餐訂單

史上最貴訂單曝光！1份晚餐近2萬

地方媽媽嫌夫軟　帶鮮肉教練回家激戰

三重屁孩大鬧「家樂福」！喝完飲料放回去超噁

交往3天就分手！西門町蘿莉塔怒爆男友黑幕

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

人妻喝咖啡變「行屍」　下體驗出主管口水

泰貴妃千張慾照外流　仍得「泰王專寵」貼心陪出巡

吳怡霈「泡湯照尺度太大」急刪！

母子上吊雙亡　遺體懸掛殯儀館入口

國高中改「9點半」上課！連署通過　網兩派吵翻

公開了！小賴台上激吻「知名男歌手」

日本天皇理髮師教正確洗頭防掉髮

羅蘭服裝品牌「被抓包抄襲」緊急停售！鞠躬認錯

更多

最夯影音

更多
包裹被偷10次！她「貓屎裝箱」反擊　傻賊上當扛了就跑...監視器全錄下

包裹被偷10次！她「貓屎裝箱」反擊　傻賊上當扛了就跑...監視器全錄下
自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來

自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來

范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面