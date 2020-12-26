巴菲特每年送「1萬美元耶誕禮物」　前媳婦秒懂暗示：跟著買

▲股神巴菲特。（圖／路透）

實習記者高琳景／綜合報導

許多人在耶誕節時，都會選擇交換禮物來應景節日，而現年89歲的股神巴菲特（Warren Buffett）則會送「特別」禮給身邊的親朋好友。對此前媳婦瑪莉（Mary Buffett）提到，曾收過價值「1萬美元（約新台幣28萬）的股票」來當耶誕禮物。

根據《商業內幕》報導，瑪莉於1980年嫁給巴菲特兒子彼得（Peter Buffett），不料在1993年以離婚收場。近日她接受財經新聞網《ThinkAdvisor》訪問時提到，「巴菲特每年都會給每人1萬美元，後來則改為價值1萬美元的股票。」

瑪莉表示，在某一年的耶誕節，巴菲特給了她一封信，但裡面卻沒有現金，反而是最近他剛買下的可口可樂公司股票，甚至巴菲特還建議她「可以賣掉或是繼續持有」，但她認為這支股票價值超過1萬美元，所以選擇保留下來，後來股票確實也上漲了。

另外她也提到，巴菲特後來也有送富國銀行（Wells Fargo）的股票，而她在收到後也會跟著買進，因為她知道「股票會上漲」。

據了解，巴菲特除了送現金和股票外，還會送波克夏．海瑟威（Berkshire Hathaway）旗下的時思糖果（See's Candies），每個盒子還會附上耶誕節賀卡，不僅能送禮，同時也為集團帶來一筆小小的投資和可觀的利潤。