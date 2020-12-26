金正恩悶成宅男！今年出席「公開活動」僅53次...創上任以來新低

▲今年金政恩出席公開場合的次數大為減少，創下上任以來新低。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）在今年面臨建國以來最嚴峻的情勢，不僅聯合國安理會加強經濟制裁的力道，新冠肺炎（COVID-19）全球疫情更數度造成最高領導人金正恩足不出戶。有數據統計顯示，金正恩今年出席公開活動的次數，為2012年正式掌權以來的新低，僅達53次。

根據南韓《韓聯社》報導，世宗研究所今（25）日發表評論，根據北韓國內各大官媒、宣傳媒體的報導紀錄，分析金正恩今年出席公開活動的特徵與其意涵，截至12月17日為止，金正恩今年僅出席53次公開場合，創下2012年以來的新低紀錄。

其中，召開勞動黨政治局會議的比率高達47%，在經濟相關領域佔26%（14次），而在軍事相關領域活動則為12次，微幅超過2018年的8次，至於外交相關領域之場合則為0。

其實金正恩上任後，2013年出席公開場合的總次數便高達212次，今年僅達其4分之1，而去年也維持85次的紀錄，因此可以說今年出席公開場合的次數非常明顯減少。

而今正恩今年親自到各地視察的次數，繼5月初藉由視察順川磷肥料廠破除外界的「死亡謠言」，也僅有8次，其中視察醫療保健設施、天災現場佔大多數。

世宗研究所研究委員崔恩珠（최은주，音譯）表示，「今年受新冠肺炎等變數影響，經濟等各項領域成果無法達到預期指標，在這種情況下，冒著染意風險前往全國各地視察的次數，自然與往年相比減少許多。今年金正恩主要透過召開、主持會議來經營國政。」

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