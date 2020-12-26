東京今增949例新冠確診　再創單日新高紀錄！百歲人瑞也中鏢

▲東京單日確診人數再創新高。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

日本東京都26日新冠肺炎確診病例新增949例，超越24日所創下的單日888人染疫紀錄，同時再一次刷新疫情爆發以來單日新高，迄今光是東京就已累計5萬5851例個案。此外，都內使用葉克膜的染疫患者人數為81人，與25日相同，為今年5月解除緊急狀態以來最高紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，依據東京都26日下午3時（台灣時間26日下午2時）所發布的速報，單日新增確診人數為949人，患者年齡自10歲以下兒童至100歲以上年長者都有。

其中，已知10歲以下染疫者為14人，10多歲有44人，20多歲有277人染疫為最多，接著是30多歲患者共計202人，40多歲的133例，50多歲的134例，60多歲至90多歲有144人，100歲以上確診者1人。

與此同時，根據厚生勞動省26日的說法，全日本25日確診人數來到3823人，是連續第3天刷新單日紀錄。依據共同社數據，包括鑽石公主號遊輪的乘客、船員，境內總染疫人數累計21萬5189人，其中3200人病逝。

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