移植名醫壓力大！趁手術在病人肝臟「刻自己姓名」　下場曝光

▲英國無良醫生竟趁動手術的時候，將自己的名字刻在病患肝臟上。（圖／翻攝自Pixabay）



實習記者陳妙津／綜合報導

英國一名醫生竟趁幫2名患者開刀時，將自己的名字縮寫刻在患者的肝臟上，直到其中一名病患給其他醫師複診時，超離譜惡行才曝光；事後，法院考量他的犯案動機是「工作壓力太大」，裁定暫停他的醫師執照5個月。

據BBC報導，55歲醫師西蒙• 布拉姆霍爾（Simon Bramhall）是英國知名肝臟移植專家，曾任職於伊麗莎白女王醫院任職達10年之久，不過他近日被兩名病患指控，竟趁著動手術的機會，在病人肝臟上刻下自己的名字縮寫「SB」（Simon Bramhall），長度約4公分左右，

▲法院判處無良醫生停職5個月。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



後來，其中一名病患給其他醫師複診時偶然發現，這才曝光該起離譜事件。1月12日，伯明翰皇家法院在2018年裁定，判處西蒙12個月社區無償服務及1萬英鎊的罰款，但兩名病患仍不滿意，近期再度上訴，考量到西蒙犯案理由為「工作壓力太大」，法官裁定將他停職5個月，但並未吊銷他的醫師執照。

其中一名受害病患難過表示，難以忘記這段恐怖經歷，「至今仍不斷閃現在我的腦海」，所以一直到現在仍須接受心理治療。另外，英國皇家檢署則痛批西蒙的犯行根本是「濫用病人的信任」。